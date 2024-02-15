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    • OpenAI, video yapay zeka aracı Sora’yı tanıttı: Hollywood filmlerini aratmayacak!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yapay Zeka, Teknoloji, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    OpenAI, Hollywood filmlerini aratmayacak kalitede videolar oluşturulabilecek yapay zeka aracı Sora’yı tanıttı. Sora ile sadece kısa bir yazı girilerek gerçekçi videolar oluşturabiliyor.

    Yapay zeka araçlarının gerçeğe daha yakın ve ikna edici videolar üretebilmesi gün geçtikçe önemli hale geliyor. Son olarak OpenAI yapay zeka aracı Sora’yı tanıttı. 

    Sora’nın deneyimli film yapımcılarının çalışmalarına hız kazandırması hedefleniyor. Şirketin yeni sistemine verdiği Sora adı ise Japonca gökyüzü anlamına geliyor. 

    SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? 

    ChatGPT sohbet robotunun ve hareketsiz görüntü oluşturucu DALL-E'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, Runway gibi start-up'lar ve Google ve Meta gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere bu tür anlık video oluşturucuyu geliştirmek için yarışan birçok şirket arasında yer alıyor.

    Bilgisayar ekranına yazılan bir yazı ile anında, metin, görüntü ve ses oluşturabilen üretken yapay zekanın bir örneği olan sistem, diğer yapay zeka teknolojileri gibi, dijital verileri, videoları ve bu videoların içeriğini açıklayan alt yazıları analiz ederek öğreniyor.

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Teknoloji > OpenAI, video yapay zeka aracı Sora’yı tanıttı: Hollywood filmlerini aratmayacak!
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