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Pakistan, balistik füze Şahin 2'nin atış testlerini başarıyla tamamladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan, balistik füze Şahin 2&#039;nin atış testlerini başarıyla tamamladı!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan ordusu, karadan karaya balistik füze olan Şahin 2'nin başarılı bir şekilde eğitim atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, "Eğitim fırlatması, birliklerin eğitimi, çeşitli teknik parametrelerin doğrulanması ve gelişmiş doğruluk ve gelişmiş beka kabiliyeti için dahil edilen farklı alt sistemlerin performans değerlendirmesini amaçlıyordu." ifadesine yer verildi.

Şahin 2'nin başarıyla gerçekleştirilen eğitim atışlarına Pakistan ordusundan üst düzey subayların yanı sıra stratejik kuruluşlardan bilim adamları ve mühendisler de katıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, Şahin 2'nin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle bilim insanlarını, mühendisleri ve askeri yetkilileri tebrik etti.

Pakistan, balistik füze Şahin 2'nin atış testlerini başarıyla tamamladı! - 1. Resim

ŞAHİN 2, NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİYOR

Söz konusu balistik füze Şahin 2, 2000 kilometre menzile kadar hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip bir füze olarak biliniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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