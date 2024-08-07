Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > PlayStation 5 satışları gözle görülür oranda düştü

PlayStation 5 satışları gözle görülür oranda düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation 5 satışları gözle görülür oranda düştü

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sony, yeni mali çeyreğin ardından PS5 satışları ve mali gelirleri hakkında resmi açıklamalarda bulundu. Son finansal rapor, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Sony, rakipleri Nintendo ve Microsoft'un son nesil konsolları Xbox Series X / S ve Nintendo Switch'in toplamından daha fazla PS5 satışı gerçekleştirmiş olsa da, açıklanan resmi rakamlar konsol neslinin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. 2024 mali yılının ilk çeyreğinde PS5 satışları 2,4 milyon adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre bir düşüş olsa da, toplam PS5 satışlarını etkileyici bir rakam olan 61,7 milyona çıkardı.

Konsol satışlarındaki bu düşüşe rağmen, Sony'nin oyun bölümü genel olarak olumlu bir tablo çiziyor. "Oyunlar ve Ağ Hizmetleri" segmentinde satışlar yıllık bazda yüzde 12 artarken, faaliyet gelirleri yüzde 32 artışla 443 milyon dolara yükseldi. Bu artışın arkasında döviz kurlarındaki değişimler, birinci parti oyun yazılımı satışlarındaki artış ve PlayStation Plus abonelik hizmetinin büyümesi bulunuyor.

PlayStation 5 satışları gözle görülür oranda düştü - 1. Resim

DİJİTAL SATIŞLARIN YÜKSELİŞİ

Fiziksel medya barındıran konsolların geleceğiyle ilgili de önemli ipuçları var. Bu çeyrekte, oyun satışlarının yüzde 80'i dijital platformlar üzerinden gerçekleşti. Bu oran, geçen mali yılda ortalama yüzde 70 seviyesindeydi. Fiziksel kopya satışlarının giderek azaldığı bu dönemde, dijital satışların artışı sektörün geleceğine dair önemli işaretler sunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrailli bakan Hizbullah'a meydan okudu: Gazze'nin fotoğrafını çekip neler olabileceğini anlayabilirler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni macOS Sequoia güncellemesi sese ve görüntüye erişebilen uygulamaları denetleyecek - TeknolojiSese ve görüntüye erişebilen uygulamalar denetlenecek!Gök Vatan'ı koruyacak "Çelik Kubbe"ye yapay zeka desteği! - Teknolojiİşte 'Çelik Kubbe'nin detayları!Apple Haritalar artık toplu taşımaların nerede olduğunu gösteriyor - TeknolojiPopüler uygulama toplu taşımaların yerini gösterebiliyor!Reddit'ten artık para kazanmak mümkün! Peki nasıl? - TeknolojiPopüler uygulamadan artık para kazanabilirsiniz! Peki nasıl?Liste yenilendi! Beş savunma şirketimiz dünyada ilk 100'de - TeknolojiBeş savunma şirketimiz dünyada ilk 100'deSavunmada Çelik Kubbe hamlesi! Erdoğan başkanlığında açıklandı - TeknolojiSavunmada Çelik Kubbe hamlesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...