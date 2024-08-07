PlayStation 5 satışları gözle görülür oranda düştü

Sony, yeni mali çeyreğin ardından PS5 satışları ve mali gelirleri hakkında resmi açıklamalarda bulundu. Son finansal rapor, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Sony, rakipleri Nintendo ve Microsoft'un son nesil konsolları Xbox Series X / S ve Nintendo Switch'in toplamından daha fazla PS5 satışı gerçekleştirmiş olsa da, açıklanan resmi rakamlar konsol neslinin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. 2024 mali yılının ilk çeyreğinde PS5 satışları 2,4 milyon adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre bir düşüş olsa da, toplam PS5 satışlarını etkileyici bir rakam olan 61,7 milyona çıkardı.

Konsol satışlarındaki bu düşüşe rağmen, Sony'nin oyun bölümü genel olarak olumlu bir tablo çiziyor. "Oyunlar ve Ağ Hizmetleri" segmentinde satışlar yıllık bazda yüzde 12 artarken, faaliyet gelirleri yüzde 32 artışla 443 milyon dolara yükseldi. Bu artışın arkasında döviz kurlarındaki değişimler, birinci parti oyun yazılımı satışlarındaki artış ve PlayStation Plus abonelik hizmetinin büyümesi bulunuyor.

DİJİTAL SATIŞLARIN YÜKSELİŞİ

Fiziksel medya barındıran konsolların geleceğiyle ilgili de önemli ipuçları var. Bu çeyrekte, oyun satışlarının yüzde 80'i dijital platformlar üzerinden gerçekleşti. Bu oran, geçen mali yılda ortalama yüzde 70 seviyesindeydi. Fiziksel kopya satışlarının giderek azaldığı bu dönemde, dijital satışların artışı sektörün geleceğine dair önemli işaretler sunuyor.