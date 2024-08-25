Rusya Fransa'ya nota verdi! Telegram krizi büyüyor

Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Rusya ilk hamleyi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verildiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, dün geç saatlerde özel jetiyle gittiği Fransa’daki Le Bourget Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Durov’un gözaltına neden alındığı henüz bilinmezken, Rusya'da tepkiler büyüyor. Milletvekili Maria Butina'nın "Batı'nın kurbanı" sözlerinin ardından Rusya, Fransa'ya nota verdi.

"FRANSA'YA NOTA VERİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi" dedi.

"SORUN ŞU Kİ..."

Sözcü Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna dikkati çekerek, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı ifade edildi.

"ÖN SORUŞTURMA" İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Rus milletvekili Maria Butina, “Pavel Durov siyasi bir mahkum. Batı'nın cadı avının bir kurbanı” dedi.

SERVETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalif toplulukları kapatma taleplerine uymayı reddetmesinin ardından platformu satmış ve 2014 yılında Rusya’ya terk etmişti.

Şifreli mesajlaşma uygulaması fikrini Rusya'da baskı altındayken iletişim kurmanın bir yolu olarak ortaya atan Durov, daha sonra BAE’de Telegram’ı kurdu. Fransa ve BAE vatandaşı olan Durov’un Forbes’e göre 15,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

Bir milyara yakın kullanıcısı olan Telegram, özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde etkili. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve WeChat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri.