Samsung, Doraemon'a özel Samsung Galaxy Z Flip 6 tasarımını tanıttı!

Samsung, Hong Kong'da "100% DORAEMON & FRIENDS" sergisini kutlamak amacıyla sınırlı sayıda üretilen Doraemon Galaxy Z Flip 6 modelini piyasaya sürüyor. Bu özel sürümden sadece 800 adet üretilecek ve popüler anime serisinin hayranları için koleksiyon parçası olacak.

Telefon, Doraemon'u anımsatan açık mavi renkte olup özel bir Doraemon temasıyla birlikte geliyor. Bu tema, benzersiz açılış animasyonları, kilit ekranları, ana ekranlar ve özelleştirilmiş uygulama simgelerini içeriyor.

Paket, sadece telefonla sınırlı kalmıyor. Ayrıca, telefonu güvenli bir şekilde tutmak için manyetik tasarıma sahip Doraemon temalı bir telefon standı da içeriyor. Paketi tamamlamak için Doraemon temalı bir flipsuit kılıf da telefonla birlikte geliyor.

Ön siparişler şu anda açık ve telefonun 12GB RAM ve 512GB depolama konfigürasyonu için fiyatı 10,698 HKD (yaklaşık 1370 dolar) olarak belirlendi. Ön sipariş veren müşterilere ücretsiz bir Doraemon tote çanta da hediye edilecek. Doraemon Galaxy Teması, 14 Temmuz 2024 tarihine kadar indirilebilir olacak, bu nedenle paket dışı alıcılar da Doraemon deneyiminin tadını çıkarabilir.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihazın özellikleri ise standart Galaxy Z Flip 6 ile aynı olacak. 6.7 inç FHD+ Dinamik AMOLED ana ekranı 120Hz yenileme hızına sahipken, 3.4 inç dış kapak AMOLED ekranı 720 x 748 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip.

Telefon, yan montajlı parmak izi tarayıcısı, çift raylı menteşe, Armor Alüminyum, Gorilla Glass Victus 2 ve IP48 toz ve suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 50MP ana sensör (f/1.8, OIS) ve 12MP ultra geniş açılı lens bulunurken, 10MP ön kamera değişmeden kalıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilen telefon, 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip.GizmoChina'nın haberine göre, ayrıca ısı dağılımı için buhar odası, 25W şarj destekli 4000mAh batarya ve OneUI 6.1 tabanlı Android 14 ile çalışıyor. Cihaz, 7 yıl boyunca yazılım desteği alacak.