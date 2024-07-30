Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri

Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk havacılık tarihinin en büyük adımlarından biri olan Bayraktar KIZILELMA PT-3'te yeni gelişmeler devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, taksi testinin görüntülerini paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Taksi Testi'nin yapıldığını duyurdu. Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşım büyük ilgi gördü.

KIZILELMA PT-3'TEN TAKSİ TESTİ

Türk havacılık tarihi için altın adımlardan biri olan SİHA'lar dünya tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Yeni nesillerden Bayraktar KIZILELMA PT-3 ise adım adım sona yaklaşıyor.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından  Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Taksi Testi'nin yapıldığını duyurdu. Bayraktar'ın paylaştığı testin video klibi dikkat çekti.

Motor çalıştırma testi ve Taksi Testi'ni tamamlayan KIZILELMA PT-3'ün ne zaman havalanacağı hakkında Selçuk Bayraktar açıklama yapmadı.

Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri - 1. Resim

1 HAFTA ÖNCE MOTOR ÇALIŞTIRMA TESTİ YAPILDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gücüne güç katacak SİHA'sı KIZILELMA PT-3'ün yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

KIZILELMA'nın motor çalıştırma testine tabi tutulduğu videoda testin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği görülüyor.

Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri - 2. Resim

BAYKAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Bayraktar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın özellikleri dikkat çekiyor. Agresif manevra kabiliyetleriyle hava-hava muharebeleri sırasında düşük radar kesitiyle güvenlik alanında oldukça avantajlı konumda. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri:

  • Kalkış Ağırlığı: 6 Ton Faydalı Yük Kapasitesi:
  • 1.500 Kg (Gövde içi ve kanat altında)
  • Seyir Süresi: 5 Saat (805 Km görev yarıçapı ile)
  • Maksimum İrtifa: 35.000 ft
  • Seyir Hızı: 700 km/s (0,6 Mach)
  • Görev Yarıçapı: 805 Km

Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'in tecavüzcü askerleri yönetimi karıştırdı! Yoav Gallant ve Ben-Gvir'in mektupları her şeyi gün yüzüne çıkarttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Musk'ın paylaşımı yapay zekaya olan güveni sarstı! Harris'in taklit edildiği video sosyal medyada gündem oldu - TeknolojiMusk'ın paylaşımı yapay zekaya olan güveni sarstı!ABD, dünyanın en hızlı bilgisayarını geliştiriyor! Discovery nedir? - TeknolojiABD, dünyanın en hızlı bilgisayarını geliştiriyor!Samsung, Apple'ı solladı! Küresel telefon satışında rakibini geride bıraktı - TeknolojiSamsung telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı!Spotify ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı! Toplam kullanıcı sayısı 626 milyon oldu - TeknolojiSpotify ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı!Dünya'daki canlı yaşamın, bilinenden 1,5 milyar yıl önce başlamış olabilir - TeknolojiYaşam, 1,5 milyar yıl önce başlamış olabilir!YouTube'da canlı yayın yapan konsol ve oyun satıcısına her gün sahte ihbarlar yapılıyor! - Teknoloji1 saatte hayatının şokunu canlı yayında yaşadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...