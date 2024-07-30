Selçuk Bayraktar'ın KIZILELMA PT-3 paylaşımı heyecanlandırdı! İşte o anların görüntüleri

Türk havacılık tarihinin en büyük adımlarından biri olan Bayraktar KIZILELMA PT-3'te yeni gelişmeler devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, taksi testinin görüntülerini paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Taksi Testi'nin yapıldığını duyurdu. Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşım büyük ilgi gördü.

KIZILELMA PT-3'TEN TAKSİ TESTİ

Türk havacılık tarihi için altın adımlardan biri olan SİHA'lar dünya tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Yeni nesillerden Bayraktar KIZILELMA PT-3 ise adım adım sona yaklaşıyor.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Taksi Testi'nin yapıldığını duyurdu. Bayraktar'ın paylaştığı testin video klibi dikkat çekti.

Motor çalıştırma testi ve Taksi Testi'ni tamamlayan KIZILELMA PT-3'ün ne zaman havalanacağı hakkında Selçuk Bayraktar açıklama yapmadı.

1 HAFTA ÖNCE MOTOR ÇALIŞTIRMA TESTİ YAPILDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gücüne güç katacak SİHA'sı KIZILELMA PT-3'ün yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

KIZILELMA'nın motor çalıştırma testine tabi tutulduğu videoda testin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği görülüyor.

BAYKAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın özellikleri dikkat çekiyor. Agresif manevra kabiliyetleriyle hava-hava muharebeleri sırasında düşük radar kesitiyle güvenlik alanında oldukça avantajlı konumda. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri: