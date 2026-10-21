Dünya genelinde milyonlarca kişinin merakla beklediği GTA 6, ABD’de iş hayatını da karıştırdı. Oyunun 19 Kasım’da piyasaya çıkmasıyla yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeyebileceği öne sürülürken, şirketler olası izin yoğunluğuna karşı hazırlık yapmaya başladı.

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Oyun dünyasının en büyük heyecanı olan ve milyonlarca oyuncunun yıllardır sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), vizyon tarihi yaklaşırken sadece sektörü değil, küresel iş gücü piyasasını da altüst etmeye hazırlanıyor.

Elde edilen analizlere göre, yapımın oyun severlerle buluşacağı 19 Kasım tarihinde yalnızca Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeme ihtimali bulunuyor. Sosyal platformlarda hızla yayılan paylaşımlar, çalışanların ekran karşısına geçebilmek için şimdiden yıllık izin planı yaptığını, rapor almayı ya da birikmiş haklarını kullanmayı düşündüğünü ortaya koyuyor.

Şirketler planlamaya başladı: 1,5 milyon kişi aynı anda işe gitmeyebilir!

ŞİRKETLER ÖNLEM ALIYOR

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, kimi şirketlerin bu yoğun ilgiyi göz önüne alarak oyunun çıkış tarihini ücretli izin planlamalarına dahil ettiği aktarılıyor.

İşverenler, çok sayıda personelin aynı gün izin almasıyla iş yerlerinde ciddi bir iş gücü kaybı yaşanabileceğini değerlendirerek çeşitli hazırlıklar yürütüyor.

ÖN SİPARİŞLERDE MİLYONLUK BEKLENTİ

GTA 6’ya yönelik ilginin boyutu, paylaşılan ön sipariş tahminlerine de yansıyor. Oyunun ön sipariş sayısının 6 milyon kopyaya ulaştığı ileri sürülürken, bunun 4,8 milyonluk bölümünün PlayStation 5 platformunda gerçekleştiği belirtiliyor. Bu rakamlar, yapımın henüz satışa çıkmadan gördüğü ilgiyi ortaya koyuyor.

Farklı aşamalarıyla on yılı aşkın süredir geliştirilen oyun için duyulan sabırsızlık, oyuncuların günlük çalışma ve ev düzeninde yapımı sadece birkaç saatliğine tecrübe etmekle yetinmek istememesinden kaynaklanıyor.

Şirketler planlamaya başladı: 1,5 milyon kişi aynı anda işe gitmeyebilir!

GTA 5, ROCKSTAR’A MİLYARLARCA DOLAR KAZANDIRDI

İlk oyunu 1997 yılında yayımlanan Grand Theft Auto serisi, geride kalan sürede milyarlarca dolarlık gelir ve milyonlarca satış adedi elde etti.

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Serinin bir önceki halkası olan ve 2013 yılında çıkan Grand Theft Auto V ise geliştirici stüdyo Rockstar Games bünyesine yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırdı.

Oyunculara açık dünya ortamını keşfetme olanağı tanıyan yapımlar, geçmişten bugüne Liberty City ve San Andreas gibi kurgusal kentlerin ardından son olarak Vice City bölgesine odaklanıyor.

Ana hikaye akışının yanı sıra çok sayıda görev ve yan görev içeren serinin oyunları, kullanıcılara onlarca saatlik bir oynanış süresi vadediyor.

Şirketler planlamaya başladı: 1,5 milyon kişi aynı anda işe gitmeyebilir!

BONNİE VE CLYDE ESİNLENMESİ VE SERİDE BİR İLK

NTV Haber'in derlediği habere göre, Grand Theft Auto VI, ana anlatısını suç dünyasının ünlü figürleri Bonnie ve Clyde çiftinden esinlenerek kuruyor.

Yapımda kendilerine yeni bir hayat kurmak amacıyla suç dünyasına adım atan Jason ve Lucia isimli iki ana karakter yer alıyor.

Olay örgüsü tehlikeli boyutlara ulaştığında hayatta kalabilmek için birbirine tutunan ikili, hikaye ilerledikçe oyuncular tarafından sırayla yönetiliyor.

Ana anlatının etrafında şekillenen görevlerin, yan hikayelerin ve çeşitli açık dünya etkinliklerinin yanı sıra Lucia'nın seride bütünüyle işlenmiş ilk kadın ana karakter kimliği taşıması da yapıma dönük beklentiyi güçlendiriyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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