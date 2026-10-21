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Teknoloji

Avrupa'da siber güvenlik alarmı! Çok sayıda site devre dışı

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Avrupa'da siber güvenlik alarmı! Çok sayıda site devre dışı
Başlık ResmiAvrupa'da siber güvenlik alarmı! Çok sayıda site devre dışı

PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı, Avrupa'da çok sayıda internet sitesinin tedbir amacıyla kapatılmasına yol açtı. Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya'da kamu kurumlarının siteleri devre dışı bırakılırken, yetkililer henüz doğrulanmış bir siber saldırı olmadığını bildirdi.

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Avrupa'da PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı nedeniyle çok sayıda internet sitesi servis dışı bırakıldı. Belçika başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya'da kamu kurumlarına ait internet siteleri, olası risklere karşı tedbir amacıyla kapatıldı.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım dilindeki güvenlik açıkları, Avrupa'daki kamu kurumlarının dijital altyapılarını etkiledi. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika'da çok sayıda kamu sitesine erişim durduruldu.

DOĞRULANMIŞ BİR SALDIRI YOK

Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı bulunmadığını açıkladı. Ancak güvenlik riskinin yüksek olması nedeniyle internet sitelerinin kapatılmasını tavsiye etti. Güvenlik önlemlerinden CCB'nin kendi internet sitesi de etkilendi.

Belçika'da Dışişleri, Maliye ve Çalışma bakanlıklarının internet siteleri servis dışı bırakıldı. Hastaneler başta olmak üzere çeşitli kurumların yanı sıra medya kuruluşları ve eğitim platformlarının da tedbirlerden etkilendiği bildirildi. Flaman bölgesindeki kamu sitelerinin büyük bölümü devre dışı kaldı.

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Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması ve Temsilciler Meclisinin internet siteleri kapatıldı. Fransa'da emniyet birimlerinin internet siteleri ile Almanya ve Finlandiya'daki bazı kamu siteleri de önlem kapsamında erişime kapatıldı.

SİBER SALDIRI DEĞİL, GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan gelişme, Avrupa'nın dijital altyapısındaki güvenlik risklerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ve kamu yetkilileri, internet sitelerinin kapatılmasının doğrulanmış bir siber saldırıdan değil, olası tehditlere karşı alınan önlemlerden kaynaklandığını belirtti.

Kapalı tutulan sitelerde gerekli güvenlik güncellemelerinin yapıldığı bildirilirken, hizmetlerin ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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