Hollanda'da trenlere sabotaj! Tüm seferler durduruldu

Hollanda'da Rotterdam ile Delft arasındaki demir yolu hattında gece saatlerinde çıkan yangın, sabotaj şüphesini gündeme getirdi. Bir demir yolu köprüsünün teknik odasının kapısının kesildiği ve içerideki kabloların yanmaya başladığı tespit edildi. Olayın ardından iki kent arasındaki tren seferleri durdurulurken polis soruşturma başlattı.

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Hollanda'da Rotterdam ile Delft arasındaki demir yolu ulaşımı, gece saatlerinde meydana gelen şüpheli yangının ardından durma noktasına geldi.

Demir yolu altyapı yöneticisi ProRail'in açıklamasına göre, Rotterdam-Delfshaven yakınındaki demir yolu köprüsünde bulunan teknik odada yangın çıktı.

Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında arızayı incelemek üzere bölgeye gönderilen bir görevli, teknik odanın kapısının kesilerek açıldığını ve içerideki kabloların hâlâ tüttüğünü fark etti.

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KAPISI KESİLDİ, KABLOLAR ATEŞE VERİLDİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis teknik odada inceleme başlattı.

ProRail, yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruyor.

Kurumun Hollanda kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, olayın kundaklama olduğuna ilişkin güçlü işaretler bulunduğu kaydedildi.

Ancak yangının kesin nedeni ve failler henüz belirlenmedi.

TÜM TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Yangının ardından Rotterdam ile Delft Campus arasındaki tren seferleri askıya alındı.

Teknik odadaki hasarın boyutunun belirlenebilmesi için polis incelemesinin tamamlanması bekleniyor.

ProRail sözcüsü, onarım çalışmalarının ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini belirterek "Aksaklığın daha uzun sürebileceği ihtimalini göz ardı edemem" dedi.

EYLÜL AYINDA DA SABOTAJ

Hollanda demir yolları, eylül ayında da şüpheli müdahaleler nedeniyle ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştı.

Ülke genelinde 35'ten fazla noktada rayların üzerine kasıtlı olarak boru ve kablo yerleştirildiği, tren sinyalizasyon sistemlerine müdahale edildiği iddia edilmişti.

Holten, Rijssen ve Teuge yakınlarında da benzer şüpheli olaylar tespit edilmişti.

Son yangınla önceki olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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