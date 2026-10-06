Milletvekillerinin evlerine baskın düzenleyip dışkı bıraktılar! Oklar Rusya'ya çevrildi

Finlandiya'daki esrarengiz baskınlarda yeni perde açıldı. Yaklaşık 20 milletvekilinin evine girilirken, bir tuvalette bulunan dışkı sonrası gözler Rus istihbaratına çevrildi.

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Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'da yaklaşık 20 milletvekilinin evine esrarengiz baskınlar düzenlendiği açıklanmıştı. Evlerden hiçbir şey çalınmaması ve zorla giriş izine rastlanmaması soru işaretlerine yol açarken, olaylarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Son olarak evine girilen siyasetçilerden birinin tuvaletinde dışkı bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz basını, yaşananları Rus ve Sovyet istihbarat servislerinin geçmişte hedeflerini korkutmak ve psikolojik baskı altına almak için kullandığı yöntemlerle ilişkilendirdi.

Milletvekillerinin evlerine baskın düzenleyip dışkı bıraktılar! Oklar Rusyaya çevrildi

RUS İSTİHBARATI İDDİASI

İktidardaki Ulusal Koalisyon Partisinin kıdemli milletvekillerinden Ben Zyskowicz, olayların arkasında Rus istihbaratının bulunabileceğini öne sürdü.

Zyskowicz, evlere girilmesinin siyasetçilere gözdağı verme amacı taşıyabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Rus istihbarat servisinin insanlara gözetim altında olduklarını göstermesinin, kafa karışıklığı veya endişe oluşturmasının bir yolu."

Finlandiya makamları ise şu ana kadar olayların arkasında Rusya'nın bulunduğunu kesinleştiren bir açıklama yapmadı.

Milletvekillerinin evlerine baskın düzenleyip dışkı bıraktılar! Oklar Rusyaya çevrildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TUVALETTE DIŞKI BIRAKILDI

Bir milletvekilinin evine giren kişi ya da kişilerin tuvalette dışkı bıraktığı görüldü. Hiçbir eşyanın çalınmamasına rağmen evlerde birilerinin bulunduğunu gösteren izler bırakılması, olayların sıradan hırsızlık girişimleri olmadığı şüphesini güçlendirdi.

Finlandiya Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho da vakaların sayısının "önemli" olduğunu söyleyerek olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Halla-aho, evlerde zorla giriş izine rastlanmadığını, hiçbir şeyin çalınmadığını veya zarar görmediğini ancak birilerinin içeride bulunduğunu gösterecek izler bırakıldığını söyledi.

AYNI YÖNTEM DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Haberde, benzer yöntemlerin geçmişte Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı vakalarda da gündeme geldiği aktarıldı.

The Wall Street Journal'ın 2023'te yayımladığı bir haberde, bir FSB ajanının Rusya'yı ziyaret eden üst düzey bir ABD'li yetkilinin bavuluna dışkı bıraktığı iddia edilmişti.

BBC'nin eski Rusya muhabiri Sarah Rainsford da anılarında, evine giren kişilerin tuvaletlerde sifonu çekilmemiş dışkı bıraktığını anlatmıştı. The Guardian'ın eski Moskova muhabiri Luke Harding ise Rusya'da bulunduğu dönemde dairesine defalarca gizlice girildiğini ve kişisel eşyalarının yerlerinin değiştirildiğini öne sürmüştü.

SOĞUK SAVAŞ'TAN KALAN "OPERASYONEL PSİKOLOJİ"

Haberde söz konusu yöntemlerin köklerinin Soğuk Savaş dönemine kadar uzandığına yer verildi.

Hedef kişinin evine gizlice girilmesi, eşyalarının yerlerinin değiştirilmesi veya içeride rahatsız edici izler bırakılması gibi uygulamaların, kişiye "Seni izliyoruz ve istediğimiz zaman evine girebiliriz" mesajı vermeyi amaçlayan psikolojik baskı yöntemleri arasında olduğu aktarıldı.

Benzer taktiklerin Sovyet KGB'sinin “operasyonel psikoloji” uygulamalarında ve Doğu Almanya'nın Stasi teşkilatının "Zersetzung" adı verilen psikolojik yıldırma yöntemlerinde kullanıldığı ifade edildi.

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SEÇİMLERE 6 AY KALA ALARM

Olayların Finlandiya'daki parlamento seçimlerine yaklaşık altı ay kala ortaya çıkması da güvenlik endişelerini artırdı.

Rusya ile uzun bir kara sınırını paylaşan ve Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılan Finlandiya'da yetkililer, sabotaj ve yabancı etki faaliyetlerine karşı teyakkuz halinde.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da milletvekillerinin hedef alınmasına tepki göstererek, "Bir milletvekiline saldırı, demokrasiye saldırıdır" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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