Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine peş peşe girilmesi ülkeyi alarma geçirdi. En az iki olay doğrulanırken, Fin basını benzer vakaların sayısının 10'u aştığını yazdı. Bazı evlerden hiçbir şey çalınmaması olayların arkasındaki amacı gündeme getirirken polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise "Milletvekiline saldırı, demokrasiye saldırıdır" dedi.

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Finlandiya'da siyasetçilerin evlerini hedef alan esrarengiz izinsiz girişler güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Parlamento yönetimi çok sayıda milletvekilinin evinde şüpheli giriş veya giriş teşebbüsü tespit edildiğine ilişkin bilgiler aldığını doğrularken Helsinki polisi olaylarla ilgili ön inceleme başlattı.

İddialara göre evlerden herhangi bir eşya çalınmadı.

Fin basını, benzer vakaların sayısının 10'u aşmış olabileceğini yazarken, Helsinki polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Finlandiya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (Supo) da milletvekillerinin evlerine yönelik girişimlerden haberdar olduğunu doğruladı.

Iltalehti'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir milletvekili, evine girildiğini ancak bunu nasıl fark ettiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho da milletvekillerinin evleriyle ilgili kendilerine ulaşan şüpheli vakaların sayısının "önemli" olduğunu söyledi.

Olayların tek bir tarihte gerçekleşmediği, bilinen vakaların daha uzun bir zaman dilimine yayıldığı ve ilk olayın yaklaşık bir yıl önce yaşanmış olabileceğine işaret edildi.

Avrupa ülkesinde alarm! Milletvekillerinin evlerine esrarengiz baskınlar düzenlendi

RUSYA ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Milletvekillerinin evlerine girilmesine rağmen herhangi bir eşyanın çalınmaması "Bu evlere neden girildi?" sorusunu gündeme taşıdı. Finlandiya devlet televizyonu Yle'nin aktardığına göre evlerde zorlama izine rastlanmazken, bazı evlerde normal şartlarda dikkat çekmeyecek birtakım işaretler bırakıldı. Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho, bu işaretlerin evlere girildiğini göstermek amacıyla kasıtlı olarak bırakılmış olabileceğini söyledi.

Olayların arkasında yabancı bir devletin bulunup bulunmadığı tartışılırken Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Orpo, yabancı bir gücün müdahalesinin söz konusu olmasının "gayet mümkün" olduğunu söyledi.

Avrupa ülkesinde alarm! Milletvekillerinin evlerine esrarengiz baskınlar düzenlendi

Rusya'ya da işaret eden Orpo, Avrupa'nın birçok ülkesinde Rusya'nın seçimleri etkilemeye yönelik girişimlerinin görüldüğünü belirterek, Finlandiya'da seçimler yaklaşırken dış müdahale riskinin son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Orpo ayrıca girişimlerin yalnızca milletvekillerini mi hedef aldığı, yoksa bakanların evlerinde de benzer olayların yaşanıp yaşanmadığının araştırılacağını açıkladı. Polis ise şu ana kadar olayların arkasındaki kişi veya ülkeye ilişkin kesin bir tespitte bulunmadı.

PARLAMENTODA GİZLİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Gelişmelerin ardından Finlandiya Parlamentosu'nda da güvenlik önlemleri artırıldı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen gizli güvenlik toplantısında, parlamento gruplarının yöneticileri milletvekillerinin evlerine yönelik girişimler konusunda uyarıldı.

Milletvekillerinden dikkatli olmaları, karşılaştıkları şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri ve gerektiğinde suç duyurusunda bulunmaları istendi.

STUBB: DEMOKRASİYE SALDIRIDIR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da yaşananlara sert tepki gösterdi. Stubb, "Milletvekiline saldırı, demokrasiye saldırıdır" diyerek bu tür olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Polis ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek şu aşamada olayların faili veya amacı hakkında daha fazla açıklama yapmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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