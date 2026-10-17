Sony, Walkman ailesini üç yeni müzik çalarla yeniledi. Ses tutkunlarına yönelik modeller; özel ses devreleri, Android işletim sistemi ve yüksek çözünürlüklü müzik desteğiyle geliyor. Serinin altın kaplamalı amiral gemisinin fiyatı yaklaşık 5.900 dolar, güncel kurla 292 bin TL seviyesinde.

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Sony, akıllı telefonların müzik dinlemek için en yaygın seçeneklerden biri olduğu dönemde, bağımsız müzik çalarlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirketin duyurduğu NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 ve NW-ZX900, taşınabilir bir cihazda özel ses donanımı arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni seride fiyat kadar gövde malzemeleri de dikkat çekiyor. En üstte yer alan NW-WM1ZM3, altın kaplamalı bakır yapısıyla diğer iki modelden ayrılıyor. Sony, bu malzeme tercihini yalnızca görünümle değil, elektriksel bağlantıların kararlılığını ve ses performansını iyileştirme hedefiyle açıklıyor.

ALTIN KAPLAMALI GÖVDE VE ÖZEL SES BİLEŞENLERİ

NW-WM1ZM3’ün ana gövdesinde yüzde 99,99 saflıkta oksijensiz bakır kullanılıyor. Altın kaplama bağlantı vidaları ve kalın Kimber Kable kablolar da cihazın üst sınıf bileşenleri arasında bulunuyor.

NW-WM1AM3 ve NW-ZX900 ise alüminyum alaşımlı ana gövdeyi, altın kaplamalı oksijensiz bakır arka yapıyla birleştiriyor. Böylece serinin daha düşük fiyatlı modellerinde de benzer bir malzeme yaklaşımı korunuyor.

Sony’den yaklaşık 292 bin TL’lik Walkman: Altın kaplamalı yeni seri tanıtıldı

İki üst modelin güç besleme devresinde önceki neslin tek büyük kondansatörü yerine iki büyük kondansatöre geçilmiş. Sony’ye göre bu düzenleme, elle lehimlenen bakır bağlantılarla birlikte daha kararlı enerji beslemesi ve daha düşük parazit sağlıyor. Bunlar üreticinin performans iddiaları, modeller arasındaki duyulabilir farkların bağımsız karşılaştırmalarla değerlendirilmesi gerekiyor.

ANDROID 16 VE DAHA BÜYÜK EKRANLAR

Üç yeni Walkman modeli Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu yapı, cihazda kayıtlı müziklerin yanında uyumlu çevrim içi müzik uygulamalarının da kullanılabilmesini sağlıyor.

NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3’te 5,5 inç Full HD ekran, NW-ZX900’de ise 5 inç Full HD ekran bulunuyor. Dahili depolama kapasitesi en üst modelde 256 GB, orta modelde 128 GB ve ZX900’de 64 GB olarak sıralanıyor. Üçünde de microSD kartla depolama alanı genişletilebiliyor.

Kablolu kulaklık bağlantısı için 3,5 mm çıkışın yanında 4,4 mm dengeli çıkış sunuluyor. Cihazlar, uyumlu bilgisayarlara bağlandığında USB DAC olarak da kullanılabiliyor; böylece Walkman’in ses donanımından bilgisayardaki müzikleri dinlerken yararlanılabiliyor.

SES İŞLEME ÖZELLİKLERİ ÇEVRİM İÇİ MÜZİĞE DE UZANIYOR

Seride Sony’nin S-Master HX dijital amplifikatör teknolojisi kullanılıyor. Üç modelde bulunan DSD Remastering Engine ise PCM ses verisini 11,2 MHz DSD akışına dönüştürüyor. Sony, bu işlemle analog karaktere daha yakın bir dinleme deneyimi hedeflediğini belirtiyor.

Yeni nesilde özellik, indirilen parçaların yanı sıra Wi-Fi üzerinden dinlenen müziklerde de kullanılabiliyor. Sony’nin ürün sayfalarındaki açıklamaya göre, doğal DSD oynatımı için dengeli kulaklık bağlantısı gerekiyor. Standart bağlantıda DSD içeriği PCM’e dönüştürülüyor. Dolayısıyla cihazın bazı ses özelliklerinden yararlanma biçimi, kullanılan kulaklık bağlantısına göre değişiyor.

Sony’den yaklaşık 292 bin TL’lik Walkman: Altın kaplamalı yeni seri tanıtıldı

40 SAATE KADAR MÜZİK DİNLEME SÜRESİ

Sony’nin açıkladığı değerlere göre NW-WM1ZM3 ve NW-WM1AM3, 128 kbps MP3 dosyalarında 35 saate kadar, NW-ZX900 ise 40 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Bu ölçümler, Sony’nin kendi müzik uygulaması ve dengeli bağlantıyla elde edilmiş değerler.

Amiral gemisi NW-WM1ZM3’ün ürün sayfasında, 96 kHz FLAC dosyaları için 33 saate kadar kullanım belirtiliyor. Gerçek pil süresi, dosya formatına, ses işleme ayarlarına, bağlantıya ve kullanım koşullarına göre değişebiliyor.

EN UCUZ MODEL BİLE YAKLAŞIK 94 BİN TL

ABD’de ön siparişe açılan serinin başlangıç modeli NW-ZX900, 1.899,99 dolar (yaklaşık 94 bin TL) fiyat taşıyor. NW-WM1AM3 için 2.999,99 dolar (yaklaşık 149 bin TL) isteniyor. Altın kaplamalı NW-WM1ZM3 ise Sony’nin ABD mağazasında 5.899,99 dolar (yaklaşık 292 bin TL) olarak listeleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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