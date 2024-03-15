SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı!

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, başarısızlıkla sonuçlanan 2 denemenin ardından 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketini yörüngeye fırlattı. Roket bu defa yörüngeye ulaştı fakat Hint Okyanusu'na planlanan inişinden önce kayboldu.

SpaceX şirketinin Starship roketi 2 başarısız girişimin ardından firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship yörüngeye ulaştı. Geminin yörüngeye ulaşmasıyla birlikte bu, bir Starship'in ulaştığı en uzak nokta oldu.

PARÇALARININ KULLANILMASI BEKLENİYORDU, KAYBOLDU!

Ancak parçaları yeniden kullanılmak üzere Hint Okyanusu'na inmesi planlanan roket, inişten önce kayboldu.

STARSHİP İLE İLETİŞİM KESİLDİ

SpaceX, test uçuşunun sonunda atmosfere yeniden giriş sırasında Starship roketi ile iletişimin kaybedildiğini raporladı. SpaceX üçüncü test uçuşunun sonunda Starship'in kaybolduğunu doğruladı.

ÖNCEKİ DENEMELER

Daha önceki test uçuşlarının ilkinde roket fırlatıldıktan kısa bir süre sonra havada infilak etmiş, ikinci uçuşta ise infilak etmeden önce ayrılma aşamasına kadar ilerlemişti.