Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Teknoloji > SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı!

SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SpaceX&#039;in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı!
Starship, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, başarısızlıkla sonuçlanan 2 denemenin ardından 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketini yörüngeye fırlattı. Roket bu defa yörüngeye ulaştı fakat Hint Okyanusu'na planlanan inişinden önce kayboldu.

SpaceX şirketinin Starship roketi 2 başarısız girişimin ardından firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship yörüngeye ulaştı. Geminin yörüngeye ulaşmasıyla birlikte bu, bir Starship'in ulaştığı en uzak nokta oldu.

SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı! - 1. Resim

PARÇALARININ KULLANILMASI BEKLENİYORDU, KAYBOLDU!

Ancak parçaları yeniden kullanılmak üzere Hint Okyanusu'na inmesi planlanan roket, inişten önce kayboldu.

SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı! - 2. Resim

STARSHİP İLE İLETİŞİM KESİLDİ

SpaceX, test uçuşunun sonunda atmosfere yeniden giriş sırasında Starship roketi ile iletişimin kaybedildiğini raporladı. SpaceX üçüncü test uçuşunun sonunda Starship'in kaybolduğunu doğruladı.

SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaştı! - 3. Resim

ÖNCEKİ DENEMELER

Daha önceki test uçuşlarının ilkinde roket fırlatıldıktan kısa bir süre sonra havada infilak etmiş, ikinci uçuşta ise infilak etmeden önce ayrılma aşamasına kadar ilerlemişti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dakikada 1100 atım, saatte 65 kilometre hız! 'KORKUT'an yanımız görev başında - Teknoloji'KORKUT'an yanımız görev başındaASELSAN’dan milli mobil röntgen cihazı! Hacettepe'de kullanıma sunuldu - TeknolojiASELSAN'dan büyük hamle! Hacettepe'de kullanıma sunulduOpenAl ve Figure ortaklığından doğan 'Figure 01' insan gibi konuşup sohbet ediyor - TeknolojiDev iş birliği ilk meyvesini verdi!Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor... - TeknolojiYapay zeka yasası Meclis'ten geçti! ChatGPT'ye kısıtlama geliyor...TikTok için ABD'den dikkat çeken karar: Yasaklanması için ilk adım atıldı - TeknolojiABD'den dikkat çeken TikTok kararıKick abonelik ücreti ne kadar? Kick abonelik ücreti kaç TL, fiyatları ne kadar? - TeknolojiKick abonelik ücreti ne kadar? Kick abonelik ücreti kaç TL, fiyatları ne kadar?Çin'den çığır açacak yenilik! Pisuvarlar idrar testi yapabiliyor - TeknolojiÇin'den çığır açacak yenilik!'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'dan, milli motorla gövde gösterisi - Teknoloji'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'dan, milli motorla gövde gösterisi'GÖKBEY' teslimat için gün sayıyor! Aynı gün 3 farklı ilde göz dolduran performans - Teknoloji'GÖKBEY' teslimat için gün sayıyor!ATMACA füzesi hedefini başarıyla vurdu - TeknolojiATMACA füzesi hedefini başarıyla vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...