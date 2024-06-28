Tarihin en büyük uzay operasyonu! ISS Dünyaya düşürülecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uluslararası uzay istasyonunu (ISS) güvenli şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için milyarder Elon Musk’ın SpaceX fi rmasıyla 843 milyon dolarlık (27,6 milyar lira) sözleşme imzaladı.

ISS’nin görev süresinin 2030’da sona ermesinin ardından NASA, tasarlanacak araç ile uzay istasyonunun dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere risk oluşturmayacak şekilde okyanusa düşürülmesine karar verdi. ISS’nin büyük bir kısmı yörüngede onarılabilir olsa da bazı parçalarının aşınma ve yıpranma nedeniyle kısıtlı kullanım ömrü olduğunu aktaran NASA, tasarlanacak bu araç ile yaklaşık 110 metre genişliğindeki uzay çöpünün yörüngede dolaşmasını engellemiş olacak.

HER YIL MİLYAR DOLAR HARCANIYOR

1998-2011 yılları arasında tamamlanan ISS; 150 milyar dolarlık (4,8 katrilyon lira) maliyetiyle, insanlığın inşa ettiği en pahalı yapı ünvanına sahip oldu. NASA ISS için her yıl 3 ile 4 milyar dolar arasında harcama yapıyor.