TEKNOFEST Akdeniz kapsamında teknoloji yarışmalarının en iyileri Antalya’da belli oldu!

Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in, Antalya’da düzenlenen Teknoloji Yarışmaları büyük bir coşkuyla tamamladı. TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları kapanış seremonisi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Binlerce teknoloji tutkunu, yenilikçi projeleri ve heyecan verici yarışmalarıyla dört gün boyunca Akdeniz’i teknolojiyle buluşturdu. Festivalde, genç mühendis adaylarından girişimcilere kadar farklı yaş ve yetenek gruplarından katılımcılar, geleceğin teknolojilerine yön verecek projeleriyle sahne aldı. Yarışmalar boyunca kıyasıya mücadele eden ekipler, teknolojik bilgi birikimlerini ve yaratıcılıklarını en iyi şekilde ortaya koydular.

25 TEKNOLOJİ YARIŞMASINA 1 MİLYON 500 BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACI BAŞVURDU

5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen final sürecinde teknoloji tutkunları bir araya gelerek heyecan dolu pek çok an yaşadı. TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’dafinalleri düzenlenen 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulunmuştu. Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarıştı. Jüri değerlendirmeleri, ana sahneden gerçekleştirilen sunumlar, Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilen eğitimler, paneller ve söyleşiler ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler dopdolu bir TEKNOFEST deneyimi yaşadı.

TEKNOFEST’in ilk yılından bugüne gençleri ve projelerini destekleyen, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dört gün boyunca TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarını ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde takip etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’da üçüncü gününde TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’yı ziyaret ederek yarışma alanlarını inceledi. Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’de yarışma finalleri sürecinde gençlerle buluşarak özel oturum gerçekleştirdi.

GENÇLER ÖDÜLLERİNİ SELÇUK BAYRAKTAR'IN ELİNDEN ALDI&HELLİP;

Dört gün boyunca Antalya’da gerçekleşen finallerde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen en iyi sunum, en iyi takım ruhu, en özgün yazılım şeklindeki “EN”ler mansiyon ödülleri ana sahnede gerçekleşen kapanış seremonisi ile sahiplerini buldu. Teknoloji tutkunu gençler ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in elinden aldı. Ödül töreni sonrası kapanış konuşması yapan Selçuk Bayraktar dört gündür Antalya’daki gözlemlerim, yarışma alanlarında gördüklerim sonrasında dünyayla ilgili umutlarım yeniden yeşerdi diye belirtti. Bayraktar konuşmasına ayrıca, “Ruhlarıyla, azimleri ve inançları ile her şeyin üstesinden gelecek gençlerle, insanlarla tanıştım. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan ötürü gurur duyuyorum.

TEKNOFEST Adana’ya kadar teknoloji yarışmalarımızın final süreçleri devam edecek. Bu vesile ile yarışmalara katılmış tüm yarışmacılarımızı gönülden kutluyorum. 2-6 Ekim’de TEKNOFEST Adana’da görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın” dedi.

GELECEK İÇİN ÜRETEN BİR GENÇLİK&HELLİP;

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Antalya kapanış töreninde görüşlerini ileten T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır gençlerin teknolojiye olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki global başarılarına katkı sağlayacak yeteneklerin bu festivaller sayesinde yetiştiğini vurguladı. Kuzucu Hıdır; “Festival, gençlerin üretkenliğini destekleyen bir platform sunarak Türkiye’nin teknoloji ihracatında önemli bir adım olmayı başardı. Gelecek için üreten pırıl pırıl bir gençliğin emin adımlarla geldiğini görüyoruz” dedi.

GELECEK DURAK: TEKNOFEST ADANA!

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da düzenlenen teknoloji yarışmaları finallerinin ardından gözler şimdi bir sonraki durakta! 2-6 Ekim tarihlerinde daha büyük projeler ve daha geniş katılım ile TEKNOFEST Adana’da buluşulacak.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında şampiyonluğa yükselen takımlar, Antalya’da gerçekleşen final sürecinde yine şampiyonluğa yükselen finalistler Adana’da düzenlenecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak. Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST hem Şampiyonlar Ligi heyecanı hem de yedi yıldır yaşanan unutulmaz festival coşkusu ile yine milyonları bir araya getirecek.

Antalya’da finalleri gerçekleştirilen teknoloji yarışmaları:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

BlokZincir Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması

HackMasters

Hava Savunma Sistemleri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

T3 AI Hackathon

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Turizm Teknolojileri Yarışması

www.teknofest.org

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