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    Teknoloji yön veriyor, yapay zekâlı ultra-güzellik

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sosyal medya ile birlikte güzellik anlayışı da dönüşüyor. Bu alanda Web3, Metaverse ve üretken yapay zekâ dijital güzelliğin sınırlarını zorlarken, kişiselleştirilmiş ultra-güzellik dönemi başlıyor.

    Teknoloji yön veriyor, yapay zekâlı ultra-güzellik
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - L’Oréal firması İstanbul’da düzenlediği Tekno-Güzellik Etkinliği’nde bu yeni dönemin güzellik anlayışı hakkında ipuçları verdi. Firma yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş ruj ve koku imkânı sunarken, kullanıcılar dijital uygulamalar sayesinde mağazaya gitmeden online olarak yüzlerinde ve saçlarında ürünlerin nasıl duracağını görebiliyor. Kullanıcılar cilt analizlerini kolayca gerçekleştirmenin yanı sıra kendilerine özel cilt bakım rehberine ulaşabiliyor. Dermatologlar ile geliştirilen ileri teknoloji cilt yaşlanma algoritması ise 7 yaşlanma belirtisini tespit ederek, ölçümleme yapabiliyor. L’Oréal saç ve saç derisini de analiz ederek, kişiselleştirilmiş bir saç bakım rutini oluşturmaya yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli sanal kirpik analizi ile kirpikleri üç farklı parametreyle ölçümleyerek, kişiye en uygun maskarayı öneriyor. 


    L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdiresi Sinem Sandıkçı Gökçen, kendilerini “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi” olarak konumlandırdıklarını belirterek “800’den fazla dijital güzellik servisi uygulamamız bugüne kadar 40 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi. 4.000 kişilik bilim ekibimizle teknolojiye yılda 1 milyar avroluk yatırım yapıyoruz. Dijital servislerimiz, sanal uygulamalarımız ve cihazlarımız ile geleceğin sürdürülebilir güzelliğini tasarlıyoruz” dedi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yapay ZekaGüzellik
    Haberler > Teknoloji > Teknoloji yön veriyor, yapay zekâlı ultra-güzellik
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