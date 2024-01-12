Teknoloji yön veriyor, yapay zekâlı ultra-güzellik

12 Ocak 2024 06:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 06:33

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - L’Oréal firması İstanbul’da düzenlediği Tekno-Güzellik Etkinliği’nde bu yeni dönemin güzellik anlayışı hakkında ipuçları verdi. Firma yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş ruj ve koku imkânı sunarken, kullanıcılar dijital uygulamalar sayesinde mağazaya gitmeden online olarak yüzlerinde ve saçlarında ürünlerin nasıl duracağını görebiliyor. Kullanıcılar cilt analizlerini kolayca gerçekleştirmenin yanı sıra kendilerine özel cilt bakım rehberine ulaşabiliyor. Dermatologlar ile geliştirilen ileri teknoloji cilt yaşlanma algoritması ise 7 yaşlanma belirtisini tespit ederek, ölçümleme yapabiliyor. L’Oréal saç ve saç derisini de analiz ederek, kişiselleştirilmiş bir saç bakım rutini oluşturmaya yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli sanal kirpik analizi ile kirpikleri üç farklı parametreyle ölçümleyerek, kişiye en uygun maskarayı öneriyor.



L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdiresi Sinem Sandıkçı Gökçen, kendilerini “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi” olarak konumlandırdıklarını belirterek “800’den fazla dijital güzellik servisi uygulamamız bugüne kadar 40 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi. 4.000 kişilik bilim ekibimizle teknolojiye yılda 1 milyar avroluk yatırım yapıyoruz. Dijital servislerimiz, sanal uygulamalarımız ve cihazlarımız ile geleceğin sürdürülebilir güzelliğini tasarlıyoruz” dedi.