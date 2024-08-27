Telegram CEO'su Pavel Durov'un tutuklanmasında ABD iddiası! Macron'a talimat mı verildi?

Fransa'da tutuklanan Telegram CEO'su Pavel Durov'un tutuklanmasında ABD'nin payı olduğu iddia edildi. Gazeteci Pepe Escobar, Durov'un ABD'nin teşviki ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bizzat yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklandığını yazdı.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta geç saatlerde özel jetiyle gittiği Fransa’da tutuklandı.

Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından Gazeteci Pepe Escobar tarafından dünya gündemini derinden sarsan bir iddia ortaya atıldı.

"ABD'NİN PARMAĞI VAR"

Sputnik'te yer alan habere göre, Escobar kaleme aldığı "Avrupa Birliği'nden Telegram'a: Sizi Almaya Geliyoruz" başlık yazısında, Durov'un gözaltına alınmasında ABD'yi sorumlu tuttu.

Avrupa Komisyonu'nun Durov'un tutuklanmasıyla ilgili yorum yapmayı reddederek bunun "ulusal bir soruşturma" olduğunu söylemesinin 'tahmin edilebileceği' vurgulayan Escobar, bu soruşturmanın ABD derin devleti tarafından "teşvik edilen" ve 8 Temmuz'dan bu yana NATO ve Avrupa Komisyonu tarafından Macron tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

"BELİRSİZ BİR SUÇLAMA..."

Fransa Cumhuriyet Savcısı tarafından Durov'a yöneltilen suçlamaların, bir hukuk ekibi tarafından mahkemede yerle yeksan edilmesi gerektiğini belirten Escobar, şunları söyledi:

"Esasen iddialar, Durov'un kendisinin Telegram'ı kötüye kullananlardan sorumlu olduğu yönünde. Organize dolandırıcılıktan uyuşturucu kaçakçılığına kadar güneşin altındaki her kötülüğün 'suç ortağı', 'onaylı bir beyan' olmadan şifreli hizmetler sağlama gibi belirsiz bir suçlamaya kadar."

FRANSA NEYLE SUÇLADI?

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtti.​​​​​​​

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi. Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.