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Telegram sessiz sedasız değişiklik yaptı! O açıklama artık yok...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde yasa dışı içerik barındırdığına yönelik eleştirilerle gündeme gelen Telegram, sıkça sorulan sorular (SSS) bölümündeki 'yasa dışı içerik' ile ilgili açıklamasını sessizce güncelledi. Kurucusu ve CEO'su Pavel Durov’un gözaltına alınmasının ardından platform, bu kritik düzenlemeyi resmi bir duyuru yapmadan gerçekleştirdi.

Daha önce, 'Tüm Telegramsohbetleri ve grup sohbetleri katılımcılar arasında özeldir. Bunlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymuyoruz.' ifadesi, telif hakkı başlığı altına taşındı. Ayrıca, yeni eklenen bir açıklamada, çıkartma setleri, kanallar ve botların herkese açık olduğu vurgulandı.

Telegram sessiz sedasız değişiklik yaptı! O açıklama artık yok... - 1. Resim

'RAPOR ET' DÜĞMESİYLE İLGİLİ YENİ BİLGİ

Telegram, yasa dışı içeriklerin nasıl rapor edileceği konusunda da değişiklik yaptı. 'Telegram'da yasa dışı içerik var, bunu nasıl kaldırabilirim?' sorusuna verilen cevap, "Tüm Telegram uygulamalarında moderatörlerimize yasa dışı içerikleri işaretlemenizi sağlayan 'Rapor Et' düğmeleri mevcuttur." şeklinde güncellendi. Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara AB Dijital Hizmetler Yasası'na uygun kılavuzu incelemeleri tavsiye edildi.

Telegram sessiz sedasız değişiklik yaptı! O açıklama artık yok... - 2. Resim

ELON MUSK'TAN İLGİNÇ YORUM

ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X'te bu değişikliği belgeleyen bir paylaşımı alıntılayarak "ilginç" yorumunu yaptı. Musk’ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Telegram sessiz sedasız değişiklik yaptı! O açıklama artık yok... - 3. Resim

PAVEL DUROV'UN GÖZALTI SÜRECİ

Telegram CEO'su Pavel Durov, 24 Ağustos’ta Paris’te gözaltına alınmıştı. Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle sorgulandıktan sonra 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu sessiz güncelleme, Telegram’ın kullanıcı güvenliği ve içerik politikalarına dair yeni bir dönemin habercisi olabilir. Telegram, özellikle AB'deki regülasyonlara uyum sağlamak için adımlar atmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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