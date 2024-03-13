TikTok için ABD'den dikkat çeken karar: Yasaklanması için ilk adım atıldı

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un geleceği ABD'de oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, uygulamanın ülkede yasaklanmasına dair ilk onay verildi. Tasarı, uygulamanın sahibi ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor. TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.

En etkili sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok için ABD'den dikkat çeken bir adım atıldı. ABD Temsilciler Meclisi’nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’a geleceğine dair oylama yapıldı.

Oylamada, 65’e karşı 352 oyla Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair ilk onay verildi. Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor.

UYGULAMA MAĞAZALARINDA YER ALMAYACAK

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’a yönelik yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Konuya aşina bir kaynak, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in senatörlerle görüşmek üzere bugün Capitol Hill'i ziyaret edeceğini belirtti.

Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance’ın TikTok'un ABD’deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor. TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.

'ABD'LİLERİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ELLERİNDEN ALINIYOR'

TikTok tarafından oylama öncesi yapılan açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD’de tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon ABD’linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor" denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısının amacının TikTok'u yasaklamak olmadığını belirterek, Çin mülkiyetine son vermek olduğunu ifade etti. Sullivan, "TikTok'un bir platform olarak bir ABD şirketine mi yoksa Çin'e mi ait olmasını istiyoruz? TikTok'tan gelen verilerin burada ABD’de kalmasını mı yoksa Çin'e gitmesini mi istiyoruz?" dedi.