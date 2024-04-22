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Haberler > Teknoloji > Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi?

Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü" raporunu yayınladı.

BTK tarafından paylaşılan raporda 2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markaları açıklandı. Apple ve Samsung başı çekerken Çinli üreticiler Türkiye'de pazar paylarını oluşturmaya çalışıyorlar.

ZİRVE APPLE VE SAMSUNG

MarkaSatış Adedi
Samsung3.639.000 
Apple3.181.000
Redmi1.832.000
vivo627.000
TECNO583.000
Reeder464.000

BTK'nın paylaştığı verilere bakıldığında en çok tercih edilen markası Samsung oluyor. Apple, Samsung'u takip etmeye devam ediyor. Ünlü telefon üreticisi Xiaomi hakkında bir veri bulunamadı. 

Türkiye'de en çok satan telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi? - 1. Resim

12 MİLYON YENİ TELEFON

BTK'nin açıkladığı 2023 verilerinde Türkiye'de 12 milyon 53 bin yeni telefon IMEI kaydını yaptırdı. IMEI kayıt sistemine tabletleri de dahil ettiğimizde bu rakam 15 milyon 301'e yükseliyor. Markaların sunduğu kampanyalar ve taksit imkanları ile her geçen gün bu sayı artmakta.

Bir önceki yıla kıyasla IMEI kayıtları yüzde 25 artış sağladı. 2021 yılında 10 milyon 845 bini akıllı telefon, 3 milyon 263 bini diğer cihazlar olmak üzere toplam 14 milyonun biraz üzerinde akıllı cihaz kaydı gerçekleştirilirken, 2022 yılında akıllı telefon kaydı 10 milyonun altına gerileyerek 9 milyon 581 bin adet olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında kaydı gerçekleştirilen diğer cihazların sayısı ise 3 milyon 710 bin adetti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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