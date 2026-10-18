Türkiye’de yapay zekâ girişimi sayısı 500’ü aştı

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI), 2017’den bu yana sürdürdüğü Girişim Haritası çalışmasının Ekim 2026 sonuçlarını açıkladı. Haritaya 43 yeni girişim eklenirken faaliyetini ve web varlığını sonlandıran 21 girişim kapsamdan çıkarıldı. Böylece nisanda 482 olan girişim sayısı 504’e ulaşarak ilk defa 500 sınırını geçti.

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Yeni eklenen girişimlerde Agentic AI 10 girişimle ilk sırada yer alırken hukuk teknolojileri, insan kaynakları ve yapay zekâ altyapısı gibi uzmanlık alanları da dikkat çekti.

TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, “TRAI Girişim Haritası’nda 500 eşiğinin aşılması, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki girişimcilik birikiminin geldiği noktayı gösteriyor. Sayısal büyümenin yanında, çözümlerin çeşitlenmesi ve belirli alanlarda uzmanlaşmanın derinleşmesi de dikkati çekiyor. Bu dönemde ajan tabanlı sistemlerin, hukuk ve insan kaynaklarına yönelik uygulamaların ve yapay zekâ yönetimine odaklanan çözümlerin öne çıktığını görüyoruz” dedi.

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