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TurkNet ilk sırada! İşte Türkiye’nin internet şampiyonları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TurkNet ilk sırada! İşte Türkiye’nin internet şampiyonları

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan ve kendi kullanıcı veri tabanından oluşturduğu düzenli raporlar yayımlayan Steam, Türkiye’nin internet hızı haritasını çıkardı.

Listeye göre, internet hızında en iyi performansı 69,5 MBps ortalama hızla TurkNet sağlıyor. Sıralamada Turknet’i 44,4 Mbps ile Turkcell Superonline, 43,3 Mbps ile Turksat, 39,2 Mbps ile Netspeed İnternet AŞ ve 35,9 Mbps ile Millenicom izledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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