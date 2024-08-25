TurkNet ilk sırada! İşte Türkiye’nin internet şampiyonları

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Ağustos 2024 02:55 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 02:56 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan ve kendi kullanıcı veri tabanından oluşturduğu düzenli raporlar yayımlayan Steam, Türkiye’nin internet hızı haritasını çıkardı.

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