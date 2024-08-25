TurkNet ilk sırada! İşte Türkiye’nin internet şampiyonları
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan ve kendi kullanıcı veri tabanından oluşturduğu düzenli raporlar yayımlayan Steam, Türkiye’nin internet hızı haritasını çıkardı.
Listeye göre, internet hızında en iyi performansı 69,5 MBps ortalama hızla TurkNet sağlıyor. Sıralamada Turknet’i 44,4 Mbps ile Turkcell Superonline, 43,3 Mbps ile Turksat, 39,2 Mbps ile Netspeed İnternet AŞ ve 35,9 Mbps ile Millenicom izledi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi