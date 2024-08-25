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Yerli oyunda patlama! Ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yerli oyunda patlama! Ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı verdi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk yarısında yerli oyun sayısı yüzde 133 artışla 44’e ulaştı. Yıl sonuna kadar 40 yapımın daha oyunseverlerle buluşması bekleniyor. Yeni oyunlarla birlikte sektörün ekonomiye katkısının 1 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Pandemi sonrası ivme kaybeden oyun sektörü yeniden yükselişe geçti. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu’na göre yılın ilk yarısında yerli yapım oyun sayısı yüzde 133 artışla 44’e yükselerek geçen yılın tamamını (36 oyun) geride bıraktı. Yılın geri kalanında ise 40  oyun daha pazara çıkacak. Ayrıca 26 oyun geliştirme çalışmaları sürüyor. Yerli oyunlardan bugüne kadar 750 milyar lira  gelir sağlanırken, yeni oyunlarla birlikte sektörün ekonomiye katkısının 1 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor.   

Oyunların türüne bakıldığında ise gerilim ve korku oyunlarının öne çıktığı görülüyor. 84 oyundan 15’i simülasyon oyunu olurken, 2000’den fazla oyununun yer alan “Bullet Hell” kategorisindeki oyunlar, Türk geliştiriciler için en popüler türler arasında ikinci sırada yer aldı. Türk oyun geliştiriciler arasında favori türlerinden biri olan korku oyunları da popülerliğini korumayı sürdürüyor. 
Türk oyun endüstrisi, küçük ve orta ölçekli stüdyoların yoğun olduğu ve birçok geliştiricinin daha kompakt ekiplerde çalıştığı bir pazar konumunda yer alıyor. Küçük ekipler ağırlıklı olarak 2-4 kişilik ekiplerden oluşurken oyun geliştirme stüdyoların yüzde 32’sini oluşturuyor. Daha büyük ekipler 20 ve daha fazla kişiden oluşurken daha karmaşık, yüksek kaliteli oyun geliştirme potansiyeli ile daha iddialı projeler için yapılan yatırımları temsil ediyor. 

Raporda, özellikle Steam platformunda Türkiye’den çıkan küresel olarak başarılı oyunların sayısındaki hızlı artışa dikkat çekiyor. 10 bin satış birimini aşan oyunların sayısındaki artış, geliştiricilerin ve yatırımcıların ekonomik olarak iştahını ve istekliliğini arttırıyor. Yalnızca yerel pazara odaklanmak yerine küresel satış hedefleri olan oyunların ortaya çıkışı, PC/Konsol oyun geliştirme konusunda sosyal medyada insanların artan ilgisi ve oyunlara yönelik B2C ve B2B etkinliklerin sayısının artışı, endüstrinin büyümesindeki göstergeler olarak okunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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