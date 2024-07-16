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Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi de başarıyla tamamlandı

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Türksat 6A&#039;nın 4. ateşlemesi de başarıyla tamamlandı

Teknoloji Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4'üncü ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı. ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatılan Türksat 6A adım adım yörüngeye yerleşiyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 4. ateşlemeyi de başarıyla tamamladı.

4. ATEŞLEME DE BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4'üncü ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
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