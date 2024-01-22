Uzay istasyonunda hayat kolay değil!.. Boy uzar, kalp küçülür, tırnaklar düşer... Horlama, geğirme olmaz.

22 Ocak 2024 05:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 06:05

Haber Merkezi İSTANBUL - Uzay aracının penceresinden “Mavi Dünya”mızı seyretmek müthiş bir duygu olsa da bu görev zannedildiği kadar kolay değil. Daracık bir alanda düşük oksijen şartlarının verdiği stres, devamlı uçuyor hissi ve kuru, tatsız gıdalar bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

Bir astronotu uzayda neler bekliyor? İşte cevabı:

- Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda geçirdikleri altı ay sonunda yer çekimi olmadığı için boyları 3-5 cm uzar.

- Uzaydan dönen astronotların göz küresinin arka kısmında düzleşme ve görüşünde bulanıklaşma meydana gelir.

- Eldivenler, tüm basıncın parmak uçlarında toplanmasına sebep olduğu için astronotların çoğu tırnaklarını kaybeder.

- Uzayda yer çekimi olmadığı için vücut ısısı cildin üstünden yayılamaz. Bu sebeple, vücut kendini sürekli serinletme ihtiyacı hisseder ve terler.

- Uzayda yer çekimi yetersizliği sebebiyle horlamanız imkânsizdir.

- Özel uyku tulumlarında süzülerek uyunuyor.

- Kalp zaman içinde küçülür.

- Astronotlar dişlerini fırçaladıktan sonra akan bir su ve lavabo olmadığından diş macununu yutarlar!

- Astronotlar kalkış, iniş ve uzay yürüyüşleri sırasında bebek bezleri giyerler.

- Uzayda yer çekimi olmadığı için, hiçbir kaldırma kuvveti de yoktur. Bu nedenle, içtikten sonra bir kolanın gazını çıkarmak yani geğirmek imkânsizdir.

- Astronotların dışkıları bir kapsüle konur ve atmosfere bırakılır! Kapsül de atmosfere girerken yanar, yok olur!

- Yer çekimsiz bir ortamda su havada süzüleceği için astronotlar duş almak yerine özel şampuanlarla temizlenirler. Eski kıyafetler de yıkanmaz, direkt çöpe gider.

- 15 kattan oluşan astronot kıyafetleri, kan akışını düzenlemek, basıncı dengelemek, oksijen sağlamak gibi pek çok işlevi yerine getirir.

- 127 kg gelen bir uzay giysisi yaklaşık 11 milyon dolara mal olur.

- Armstrong Limiti olarak bilinen yükseklik limiti yerden 19 kilometredir. Bu limitten sonra astronot kıyafeti giyilmezse vücuttaki su kaynamaya başlayacaktır!

- Bir astronotun aldığı maaş 25 ila 130 bin dolar arası değişir. Ücretler arasındaki bu uçurumun nedeni ise üstlenilen görevler.

AYA YERLİ VE MİLLİ ROKETLE GİDİLECEK

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzay Vatan’da oluşan ve 1 trilyon doları bulması beklenen ekonomiden pay almak isteyen Türkiye’nin sıradaki hedefi, “Ay Projesi”ni hayata geçirmek. Türkiye, 2026’da Ay’a ilk uzay aracını göndermeyi planlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projeyle ilgili “Ay’a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz” sözleriyle bilgi vermişti. Türkiye’nin Millî Uzay Programı kapsamında Ay’a ilk temasın sağlanması hedefi için de çalışmalar sürüyor. Ay Projesi için hibrit itki sistemi, uçuş bilgisayarı ve pek çok yerli uydu ekipmanı geliştirilecek. Ay’ın yörüngeden keşfinde kullanılacak ve Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirecek uzay aracı, millî imkânlarla üretilecek. Ayrıca yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin uzay çalışmalarında Türksat uyduları da önemli yer tutuyor. Türksat 3A uydusu 2008’de, Türksat 4A 2014’te, Türksat 4B ise 2015’te uzaya gönderildi. Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının fırlatma işlemi de 2021’de gerçekleştirildi. Türksat 5A, mevcut haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunuyor. Türksat 5B uydusuyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlandı. Türksat 5B, Türkiye’nin uydu veri kapasitesini 15 kattan fazla artırdı. Türksat 6A’nın yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Uydunun kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları millî imkânlarla geliştiriliyor.