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Vatandaş Google'a en çok aşure tarifi sordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vatandaş Google&#039;a en çok aşure tarifi sordu
Google, Arama, Türkiye, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnsanlar ne giyeceği konusunda bile Google’a başvurdu. “88 nerenin plakası?” şeklinde yüz güldüren aramalar da oldu.

ESMA ALTIN ANKARA - Google’ın geçtiğimiz yıl en çok arama yapılan kategoriler listesi sıralandı. Ülkemizde 2023’te en çok arananlar listesinin başında cumhurbaşkanlığı seçimleri yer aldı. Aramalarda “Kemal Kılıçdaroğlu seçimde yer alacak mı?”, “Muharrem İnce bu seçimde var mı?” gibi aramalar yapılırken, Google’a seçim döneminde en çok “Nerede oy kullanacağım?” sorusu yöneltildi. Türkiye’de büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat depremleriyle ilgili “Depremler nerede oldu?” sorusu da “Nerede?” kategorisinde en fazla ön plana çıkan başlık olarak yer aldı. Plaka sorgulamalarında en çok “55 nerenin plakası?” sorusu yöneltilirken “88 nerenin plakası?” gibi yüz güldüren sorular da oldu. Tarif kategorisinde ise en çok aşurenin nasıl yapıldığı merak edildi. Burada çıkan sonuçlarda “Kurutulmuş kayısı vardır, üzüm olması lazım, hayır fındıkla yapılır, hayır gül suyuyla yapılır” gibi farklı görüşlere yer verildi. Aşureden sonra ise güllaç tarifi en çok sorulan ikinci tatlı oldu. Vatandaşlar, ne giyeceğini, ne yapacağını hep Google’a sordu. Bazı kullanıcılar “Umreye gideceğim, nasıl giyinmem gerekiyor?” diye sorarken teravih ve bayram namazının nasıl kılındığı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

“DOKTOR” GOOGLE

Vatandaşlar sağlık problemleriyle fiziksel ve ruhsal durumları konusunda da Google’a başvurdu. “Nasıl hissediyorum?” kategorisinde “Baş ağrım var, bu ne demek?” ifadesi öne çıkarken “Kendimi çok yalnız hissediyorum” gibi psikolojik durumlar da arama sonuçlarına yansıdı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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