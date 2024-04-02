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Haberler > Teknoloji > watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak!

watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yaklaşan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulması beklenen watchOS 11 ile birlikte Apple, 2018 model Apple Watch 4 desteğini sonlandıracak.

MacRumors'un aktardığı bilgilere göre Apple Watch Series 3, beş yıl boyunca en son yazılım güncellemelerini aldıktan sonra, 2022 yılında watchOS 9'un yayınlanmasıyla birlikte desteğini kaybetmişti. Geçen yılın watchOS 10 güncellemesi, watchOS 9 ile aynı Apple Watch modellerinin tümüyle uyumluydu ancak yeni bir söylenti watchOS 11'in şu anda desteklenen en eski Apple akıllı saati olan Apple Watch Series 4 için desteği keseceğini iddia ediyor.

WATCHOS 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK APPLE WATCH CİHAZLARI

  • Apple Watch Series 5 (2019)
  • Apple Watch Series 6 (2020)
  • Apple Watch Series 7 (2021) 
  • Apple Watch Series 8 (2022)
  • Apple Watch Series 9 (2023)
  • Apple Watch SE 1. Nesil (2020)
  • Apple Watch SE 2. Nesil (2022)
  • Apple Watch Ultra 1. Nesil (2022)
  • Apple Watch Ultra 2 (2023)

watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak! - 1. Resim

Apple Watch Series 4, 2018 yılında iPhone XS ve iPhone XS Max ile birlikte piyasaya sürülmüş ve cihazın ilk kapsamlı bir şekilde tasarımı yenilendi, daha büyük bir ekranı, iki kat depolama alanını, Düşme Algılama özelliğini ve EKG çekme özelliğini sunmuştu.

Geçtiğimiz yıl iOS 17 iPhone X desteğini kesmişti ancak iOS 18'in selefiyle aynı modellerin tümünü destekleyeceği söyleniyor. Apple'ın watchOS 11, iOS 18 ve diğer yeni nesil yazılım güncellemelerinin ön gösterimini 10 Haziran'da WWDC 2024'de yapması bekleniyor. Güncellemeler muhtemelen sonbaharda kullanıcılara sunulacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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