Merakla beklenen iPhone SE 4'ün görüntüleri sızdırıldı!

Bütçe dostu iPhone olarak bilinen iPhone SE 4'ün tasarımı hakkında büyük bir sızıntı ortaya çıktı!

Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE üzerinde çalıştığı ve 2025 yılında piyasaya süreceği belirtiliyor. iPhone SE 4'ün tasarımıyla ilgili sayısız söylenti ve detayın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüde Şeffaf koruyucu kılıflar bir tasarım revizyonuna işaret ediyor. Görüntülerde selfie kemarası ve Face ID sensörleri için ekranda bir çentik olduğu görülüyor. Tek bir arka kamera için de bir oyuk var.

Gadgets360'ın aktardığına göre Kılıf iPhone 13'tekine benzer şekilde daha büyük bir ekran, selfie kamerası ve Face ID sensörleri için bir çentik olduğu görülüyor. Telefon, SE serisinde Touch ID ve ana ekran düğmesini atlayan ilk telefon olabilir.

Sızdırılan kılıf iPhone SE 4'ün arkasında tek bir kamera sensörü olduğunu ortaya koyuyor. 48 megapisek olduğu söylenen bu sensöre bir LED flaş ve mikrafon eşlik ediyor. Kamera modülü iPhone XR'ın tasarımına benzetilmekte. Ses düğmeleri telefonun sol tarafında görülüyor ve ses düğmesinin üzerinde bir oyuk var. Bu, söylentilere göre aksiyon düğmesi barındırıyor olabilir. Sessize alma anahtarının yerini alan aksiyon düğmesi şu anda en yeni iPhone olan 15 Pro ve 15 Pro Max'te mevcut.

iPhone SE 4'ün en erken 2025 yılında resmiyet kazanması bekleniyor. Geçmiş raporlara göre, 61. içn OLED panel'e sahip olacak. Apple'ın şirket içerisinde tasarladığı 5G modem çipiyle birlikte gelmesi ve sarj için bir USB Type-C bağlantı noktası içermesi bekleniyor.

2025 yılında duyurulması beklenen telefonun 147,7x71,5x7,7mm boyutlarında olduğu belirtiliyor.