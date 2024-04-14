WhatsApp, yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştıracak!

Meta, belirli ülkelerde WhatsApp için sınırlı Meta AI testini gerçekleştiriyor. ABD'de sınırlı kullanıcının gerçekleştirdiği test aşamasından sonra Meta AI bu hizmeti sunduğu ülkeleri genişletiyor.

WhatsApp beta 2.24.7.14 güncellemesinde platformun arama çubuğunu kullanarak Meta AI'ı kullanarak sorgu yapılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların arama arayüzünden Meta AI ile kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış durumda. Bu özellik aynı zamanda bilgiye erişim sürecini de geliştirecek ve kullanıcıların farklı uygulamaları kullanmalarına gerek kalmayacak.

WABetaInfo'nun haberine göre bu test iOS ve Android kullanıcılarının son sürümü yüklediğinde uygulamalarına gelmekte.

Meta şu anda belirli ülkelerde bu uygulamayı İngilizce olarak entegre etmiş durumda. Bunun haricinde Hindistan, Meta sohbet robotuna kolayca erişmek için üst uygulama çubuğunu kullanarak alternatif bir giriş noktasına sahip.

Bu entegrasyon WhatsApp'da bulunan mesajlarınıza erişimi olmadığı için mesajlarınıza erişemeyecek. Kullanıcıların arama çubuğuna yazdıkları her zaman gizli kalacak ve Meta AI sohbet robotuna topluluk kurallarını ihlal edecek bir kelime yazılmadığı sürece Meta AI ile paylaşılmayacak.