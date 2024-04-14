Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp, yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştıracak!

WhatsApp, yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştıracak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştıracak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta, belirli ülkelerde WhatsApp için sınırlı Meta AI testini gerçekleştiriyor. ABD'de sınırlı kullanıcının gerçekleştirdiği test aşamasından sonra Meta AI bu hizmeti sunduğu ülkeleri genişletiyor.

WhatsApp beta 2.24.7.14 güncellemesinde platformun arama çubuğunu kullanarak Meta AI'ı kullanarak sorgu yapılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların arama arayüzünden Meta AI ile kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış durumda. Bu özellik aynı zamanda bilgiye erişim sürecini de geliştirecek ve kullanıcıların farklı uygulamaları kullanmalarına gerek kalmayacak.

WhatsApp, yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştıracak! - 1. Resim

WABetaInfo'nun haberine göre bu test iOS ve Android kullanıcılarının son sürümü yüklediğinde uygulamalarına gelmekte.

Meta şu anda belirli ülkelerde bu uygulamayı İngilizce olarak entegre etmiş durumda. Bunun haricinde Hindistan, Meta sohbet robotuna kolayca erişmek için üst uygulama çubuğunu kullanarak alternatif bir giriş noktasına sahip. 

İlgili Haberler

Bu entegrasyon WhatsApp'da bulunan mesajlarınıza erişimi olmadığı için mesajlarınıza erişemeyecek. Kullanıcıların arama çubuğuna yazdıkları her zaman gizli kalacak ve Meta AI sohbet robotuna topluluk kurallarını ihlal edecek bir kelime yazılmadığı sürece Meta AI ile paylaşılmayacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yüksek tansiyon zirveye ulaştı! İran, İsrail topraklarını hedef aldı; savaş gemileri pozisyon değiştirdi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devlet oltaya gelmedi! - TeknolojiDevlet oltaya gelmedi!Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın - TeknolojiBaharda dijital temizlik zamanı!Derslere konu olacak cinsten: Ruhi Çenet'in 8,5 milyon takipçili YouTube hesabı nasıl hacklendi? - TeknolojiRuhi Çenet'in YouTube hesabı nasıl hacklendi?KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar - TeknolojiKAAN, TULGAR'la taçlanıyorAvrupa’da ilk düzenleme geçen ay onaylandı, gözler Türkiye'de! Yapay zeka yasasını bekliyor - TeknolojiYapay zeka yasasını bekliyorTürk gibi düşünen yapay zeka yolda! TÜBİTAK'tan dev proje - TeknolojiTürk gibi düşünen yapay zeka yolda!
Sonraki Haber Yükleniyor...