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    Yunan bakandan KAAN ve KIZILELMA isyanı, 'F-35'ler bile kurtarmayacak'

    Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen:

    Türk savunma sanayisindeki gelişmeler Yunanistan'ın gündeminde. Komşu ülkenin Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık alanında Türkiye'nin ilerlediğini ancak kendilerinin geride kaldığını söyledi. Yunan bakanın açıklaması gündeme damga vurdu. Amerikan F-35 savaş jetlerinden alacaklarını söyleyen Dendias, bu uçakların bile kendilerini kurtaramayacaklarını itiraf etti.

    Teknoloji Haberleri  / TGRT Haber

    Milli muharip uçak KAAN'ın yarın gökyüzüne çıkması beklenirken, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki hızlı yükselişi Yunanistan'ın da gündeminde. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, savunma sanayi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtti. Kathimerini gazetesine konuşan Yunan bakan, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." şeklinde çarpıcı bir yoruma imza attı.

    Yunanistan'ın havacılık ve savunma sanayi teknolojisinin ciddi sorunlara sahip olduğunu vurgulayan Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim." dedi. 

    Dendias'ın sözleri gündemde geniş yankı uyandırdı. 

    YUNAN BAKAN "KABUL EDİLEMEZ" DİYEREK İSYAN ETTİ 

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda harcanan büyük paralara rağmen bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini belirten Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığının altını çizdi. 

    Yunan bakandan KAAN ve KIZILELMA isyanı, 'F-35'ler bile kurtarmayacak'

    TGRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, Yunan Hava Kuvvetlerinin, normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça görüldüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin Genelkurmayın ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

    F-35 BİLE KURTARAMAZ

    Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip, piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri, modern hava kuvvetleri değildir." dedi.

    Ülkesinin Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini söyleyen Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını, aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini açıkladı.

    Bir dizi MEKO sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendias, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etti.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TGRT Haber
    KaanMilli Muharip Uçak
    Haberler > Teknoloji > Yunan bakandan KAAN ve KIZILELMA isyanı, 'F-35'ler bile kurtarmayacak'
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