KAAN için gün sayarken sürpriz adım... Altıncı nesil savaş uçağımız yükleniyor

13 Ocak 2024 05:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 05:12

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Millî Muharip Uçak KAAN’ın 2028 yılı itibarıyla yerli ve millî motorla seri üretimine başlanacağını söyledi. Görgün, yapay zekâ entegre edilmiş 6. nesil savaş uçağı için ise çalışmalara başlandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de aralarında yer aldığı medya yöneticileri ve savunma muhabirleriyle bir araya geldi. Savunmada 2023’te yapılanları ve 2024 hedeflerini anlatan Görgün “Sürprizlerle ve umutlarla dolu bir yıl bizi bekliyor” diyerek şu mesajları verdi:

KAAN’A YERLİ MOTOR

"Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN’ı çok yakın zamanda uçuracağız. TB3 tamamen yerli motorla uçuyor. KAAN’ın motoru için çok ayrı bir ekip uzun zamandır çalışıyor. TR Motor bu işin bir parçası. KAAN’ın Türkiye’deki motor üretiminde bir ortaklık yok. Planımız ürettiğimiz uçağın motorunun da yerli olması ve seri üretime yetişmesi.

Yapay zekâ entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmalara başladık. İHA’lar için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimlerine geçiyoruz. İHA, helikopterler ve uçaklar dâhil hava platformlar için geliştirilen çok algılayıcılı keşif, gözetleme hedefleme sistemi CATS, TB2’lerle beraber yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildi.

ASELSAN’ın ürettiği burun radarının testleri ise devam edecek. Bu yıl, havadan ikmal kontrol uçaklarının millî imkânlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak.

GÖKBEY helikopterinin yakın zamanda ilk teslimatı Jandarma’ya yapılacak. HÜRKUŞ için de 40 sipariş kararı alındı.

Yeni tip denizaltı Piri Reis teste girecek. TCG Sakarya’nın testleri ise bu yıl bitecek ve Murat Reis’in havuza çekim faaliyetlerine başlanacak.

Geçen yıl ihracatı yüzde 27 artırıp 5,5 milyar dolara çıkardık. 2022’de 170 ülkeye ürün ihraç ederken 2023’te bu sayı 185 ülkeye yükseldi. Ürün sayısı da 230 oldu."