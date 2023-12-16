Eşimin kızı yüzünden evliliğimiz etkileniyor

16 Aralık 2023 07:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 07:36

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşimle iki yıl önce evlendik. O, dört yıl önce ilk eşinden ayrılmış. Benim ilk evliliğim. Eşimin ilk evliliğinden 11 yaşında bir kızı var. O da bizimle yaşıyor. Hafta sonları bazen annesine gidiyor. Ayrıldıklarında böyle bir düzen kurmuşlar. Ben de çok problem etmedim. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kızıyla aramızda çıkan sürtüşmeler bizim evliliğimizi etkiliyor. Onun annesi değilim ama en azından evdeki düzen, kendi odasının asgari temizliği için uyarılarda bulunmak zorundayım. Benim uyarılarım her seferinde onun öfke krizlerine dönüşüyor ve biz eşimle kötü oluyoruz. Onu kendi çocuğum gibi seviyorum oysa. Bu durumu nasıl düzeltebilirim?

(Merve T. 30 - İzmir)

SİBEL CESUR AKYUNAK'IN CEVABI: Merve Hanım merhaba, boşanmalar sonrasında en çok çocuklar etkileniyor. Anne ve babalar boşanma sürecinde yanlış ebeveyn tutumları sergilerse çocuklar daha öfkeli, mutsuz, ebeveynleri suçlayan bir durumda olabiliyor. İkinci evlilikler maalesef geride kalan eski eş ve çocuklar varsa biraz daha sorumlulukları farklı, biraz daha kalabalık başlıyor. Özellikle ilk evlilikten olan çocuklar ebeveynlerinin ikinci evliliğini çok kabul edemeyebiliyor. Bu çoğu zaman karşılıklı da olabiliyor. Kişi eşinin önceki evlilik ve çocuğunu yok sayma eğiliminde olabiliyor. Çocuk tekrar evlenmiş ebeveyni ve onun eşi ile her zaman sağlıklı bir şekilde iletişim kuramayabiliyor. Sizin ve eşinizin kızı arasında çıkan sürtüşmelerin kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Annesi tarafından mı etkileniyor? Siz çok mu karışıyorsunuz? 11 yaş, biliyorsunuz tam ergenliğe giriş dönemi. Sürekli itirazlar, mutsuzluklar bu dönemin en önemli belirtileri. Bu dönemde sizle değil kendi annesi ile de yaşasa aynı çatışmalar çıkacaktır. Yaşının etkisi ve içinde bulunduğu durumun etkisi, babayı paylaşıyor ya da kaybettiğini zannediyor olması, annesinden uzakta olma durumu gibi birçok sebep onun size tepkili olmasına sebep olabilir. Ancak onunla konuşarak beraber yaşamanın bir gerekliliği olarak aranızda iletişim ve uyumun olması gerektiğini ifade etmelisiniz.

Evdeki sorumlulukları konuşabilir hatta paylaşabilirsiniz. Onun da istek ve arzularını sorar, birlikte hareket edersiniz. Bunlar çoğunlukla kolaylıkla olacak şeyler değil ama sabır ve dirençle bunları tekrarlamak önemlidir. Eşiniz de bu konuda destek olmalı. Kızına çocuk olarak büyüklerine davranışlarını, evliliğinin önemini anlatmalı. Sorumluluğunu hatırlatmalı. İletişiminizin başlangıç noktası eşiniz olduğu için onun bu konuda duyarlı ve yapıcı yönlendirmeleri önemlidir.