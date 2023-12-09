Sağlıklı beslenmede ekrana yer yok

9 Aralık 2023 08:13 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 08:15

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çocuk iyi beslendiğinde gerekli besinleri alacak, bağışıklık sistemi güçlenecek, zayıf kalmayacak ve böylece daha az hastalanacaktır. Fakat birçok anne çocuğuna yemek yedirememekten şikâyetçi. Bunu başarabilmek için de kendine özgü birçok yol ve yöntem geliştiriyor. Komiklikler yapıyor, oyuncakları kullanıyor, en leziz yemek tariflerini tatbik ederek hazırlıyor. Çoğu anneden sıklıkla duyduğumuz ise çocuğuna bebeklik döneminden itibaren ekran karşısında yemek yedirmeye çalışması oluyor. Bu yolla çok daha kısa sürede ve yeterli miktarda yemek yedirebildiklerini ifade ediyorlar. Çünkü, sürekli değişen, hareketli renkli ekran dikkatinin sürekliliğini sağlamış oluyor. Çocukların dikkati kısa sürelidir, ekrandaki bu hareketlilikle kısa olan dikkatin süresi uzuyor ve çocuk farkında olmadan kendini ekrana kilitliyor. Siz de bu durumu fırsat olarak değerlendirip hazırladığınız çorbayı çocuğunuza yutturmayı başarıyorsunuz. Çocuğunuz o sırada ne yediğini, içeriğini hiçbir şekilde önemsemeden otomatik olarak ağzını açıp yemeğe çalışıyor. Ekran bir çeşit çocuğunuzu uyuşturup, farkında olmadan yemeğini yemesini sağlıyor. Böylece çocuğunuzda damak zevki ve tat duygusu gelişemiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması da neredeyse imkânsız oluyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için çocuk, yemek saatinin geldiğinin ve yemek yediğinin farkında olmalıdır. Bu da çocuğa yaşatılarak kazandırılabilir. Yemek öğünleri gün içinde bir rutin olduğunda çocuk yaşayarak yeme davranışını öğrenir. Oysa ekran karşısında öncelikli olarak yemek yediğinin, özellikle de ne içerdiğinin farkında değildir. Ona göre sadece eğlenceli bir şekilde ekran izlemektedir.

Yemek yeme davranışını yeterli düzeyde öğrenemeyen bir çocuk ilerleyen yaşlarda yetersiz beslenme, masada yemek yememe, besin seçiciliği ve kendi kendine yemek yememe gibi davranışlar gösterebiliyor. Bazen de ekran karşısında farkında olmadan aşırı yeme ve bunun devamı olarak da zamanla fazla kilo alma ihtimali de olabiliyor. Böyle bir çocuğun da aynı şekilde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanamadığını söyleyebiliriz.

ONA ÖRNEK OLUN

Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için; gerekirse acıkması için öğün atlayarak istekli yemesini sağlayabilirsiniz. Birlikte masaya oturup beraber yiyip, yemek seçmeyerek ona model olabilirsiniz. Uygun yaşı geldiğinde kendi kendine yemesine izin verebilirsiniz. İstemediğinde de henüz acıkmamışsın diyerek zorlama yapmadan, bir dahaki öğüne kadar arada aperatif bir şeyler vermeden bekleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca ailenin bütün üyelerinin masada yer almasını sağlayabilirsiniz. Yemek saatlerini ailecek keyifli geçirmeye özen gösterebilirsiniz.

Sağlıklı beslenme, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi için önemlidir. Bunu başaran bir çocuk hastalıklara karşı daha dirençlidir, gün içinde yeterli enerjiye sahip olabileceği için yaşına uygun her çeşit aktiviteyi rahatlıkla yerine getirebilir. Dikkati, algılaması artar; huysuzlukları ve sizinle çatışmaları azalır. Eğer geçmişte çocuğunuza ekran karşısında yemek yedirmiş olan bir anneyseniz asla kendinizi suçlamayın. “Ben hata mı yaptım?” demeyin. Bütün bunları bilerek yapmadınız. Ama artık doğru olanı biliyorsunuz. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun bugünden başlayarak ona sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabilirsiniz.