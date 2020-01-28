İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: '4 YTS ülkesine sınır dışı edildi'
28.01.2020 - 12:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Yabancı Terörist Savaşçıları,YTS,
677848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/677848.aspx
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