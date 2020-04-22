Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son 50 yılda ekonomiden teknolojiye, ulaşımdan haberleşmeye birçok alanda değişim yaşadı. Gelişim, her geçen yıl üstüne koyarak giderken hedefler de yenilenmeye devam ediyor. Ülkede özellikle son 18 yılda önemli atılımlar yapılırken birçok yeni adım da gün sayıyor. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ve 2053 ile 2071 ideallerine taşımak için çalışmalar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kalkınma yolculuğuna özetle şöyle değindi:

SALDIRILARI BOŞA ÇIKARDIK

Yaklaşık dokuz yıl önce, 2023 hedeflerini milletin takdirine sunmuştuk. 2023 hedefleri, o günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol haritası, bir pusula görevi gördü. Türkiye’nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık.

YENİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

Sokakları kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Türkiye’nin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

SAĞLIKTA YERLİ ATILIMI

Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkarırken, vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20’den yüzde 17’ye gerilettik. Yerli ilaç ve cihaz en önemli konularımızdan biri. Adalet hizmetlerinde, mevzuattan altyapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler katettik.

YENİ MEGAPROJELER

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere her defasında yenilerini ekliyoruz. Bu çerçevede ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul Projesi’ne de çok yakında başlıyoruz. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir problem yaşanmayacak. Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule ve Sivas-Zara olmak üzere bin 626 kilometre hızlı demir yolu hattının inşası da sürüyor.

UYDU ÜRETECEĞİZ

Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini artırmaya ve yörünge haklarımızı korumaya yönelik yeni uydu projelerimiz TÜRKSAT 5A ve 5B uydularının üretimine başladık. TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu proje ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyoruz...