Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada faizsiz finans sektörünün büyüklüğü, bugün yaklaşık 2,2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Müslüman bir ülke olan Türkiye’nin pastadaki payı ise, sadece yüzde 2 düzeyinde seyrediyor. Türkiye, bundan 35 sene önce, 1985 yılında ilk defa katılım bankacılığı ile tanıştı. O günden beri faizsiz finansın gelişimi konusunda çalışmalar yürütülüyor. Şüphesiz bunların en büyüğü, yıllardır üzerinde çalışılan ve sona yaklaşılan İstanbul Finans Merkezi Projesi...

İslami Finans endüstrisinde başı çeken 10 büyük ülke arasında Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan gösteriliyor. Türkiye özeline bakıldığında, faizsiz finansın, bankacılık sektöründeki payı yüzde 5 düzeyinde seyrediyor. Diğer ülkelerde bu pay çok daha yüksek. Suudi Arabistan’da yüzde 78, Kuveyt’te yüzde 40, BAE ve Katar’da ise yüzde 27 ila 30’larda... İstanbul Finans Merkezi (İFM), sıralamada Türkiye’yi üst lige taşımak için önemli bir proje olarak öne çıkacak.

ALBAYRAK: İLGİ ÇOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İFM projesinin başından beri en büyük destekçisi... Bakan Albayrak “Gittiğimiz her yerde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve İstanbul Finans Merkezine yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Türkiye özellikle politika yapıcı, paydaşlar, özel sektör ve finans sektörü anlamında tarihinde belki de olmadığı kadar uyumlu ve senkronize bir dönemden geçiyoruz. Bu da Türkiye’nin finansal etkinliğini artıracak” dedi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da “İstanbul şimdi de bir finans merkezi. Ama büyüklüğümüzü yansıtacak sıralamaya gelmemiz lazım. Projeyi bitirelim, finans merkezleri sıralamasında en az 10 sıra çıkarız. İFM’nin, 2022 yıllının ilk çeyreğinde açılmasını hedefledik. Londra’ya benzemeyeceğiz. Türkiye’nin avantajı olan ‘niş alanlar’ seçilecek. Bunların başında katılım finans geliyor. İFM, katılım finansının en önemli merkezlerinden biri hâline gelecek. Ayrıca yeni finansal yöntemler ve fintek gibi alanlara da öncelik vereceğiz. Konvansiyonel tarafları da ihmal etmeyeceğiz” diye konuştu.

AKYÜZ: BİZ HAZIRIZ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz de şunları söyledi: İFM için gerekli aksiyonlarımızı aldık. Mevzuat, algı, itibar, teşvik gibi maddelerden oluşan eylemlerde ödevlerimizi tamamladık. İstanbul bir finans merkezi olacaksa katılım bankacılığı ve faizsiz finans ekosistemi, bunun en önemli tamamlayıcı unsuru konumunda bulunacaktır.