Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son yarım asırda tarım sektöründe de önemli mesafe aldı. Modern tarıma geçişle birlikte verim, son 10 yılda yüzde 30 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz alınarak gerçekleştirilen “Tarımda Verimlilik” raporuna göre üretimin en yüksek olduğu buğdayda, 2008 yılında 80 milyon dekarın üzerinde gerçekleşen ekilen alan büyüklüğü, 2018’de 73 milyon dekar seviyesine geriledi. Buna rağmen üretim 17,8 milyon tondan 20 milyon tona yükseldi. Benzer yükselişler arpa ve mısırda da söz konusu. Dekar başı üretimde; arpada yüzde 33, mısırda yüzde 34, pamukta yüzde 35, şeker pancarında yüzde 24’lük bir artış söz konusu. 2008 yılında bir dekardan 171 kilogramlık ayçiçeği üretilirken, 2018 yılında bu rakam 265 kilograma çıktı. Burada da dekar başına üretimde yükseliş 10 yılda yüzde 55’i bulmuş durumda. Verim artışında doğru gübre kullanımı, tarım makinelerinin yaygınlaşması ve teknolojideki gelişmeler etkili oldu. Dünya Bankası verilerine göre 2018 yılında Türkiye, yaklaşık 46 milyar dolarlık bir tarımsal üretime imza attı. Bu da Avustralya, İspanya, İtalya gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin üretiminden fazla. Bugün yaklaşık 50 milyar dolar olan tarımsal üretimimizin, doğru tarım uygulamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var. Yani Türkiye, tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumunda. 2020 yılında tarıma son yılların en önemli desteğini ayırdıklarını belirten Bakan Pakdemirli, şunları anlattı: Bu destekleri yüzde 36,7 artışla 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 2020 bütçesinin yüzde 54,5’ini, tarımsal destekler oluşturuyor. Söz konusu rakam 2002’de 1,8 milyar lira civarında bulunuyordu. Hayvancılıkta da 2002 yılında 83 milyon lira olan destek miktarı, 2020’de 6,6 milyar lira olacak. Ayrıca Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında bugüne kadar 14 bin 315 projeye, 4 milyar lira hibe sağladık. Kırsalı güçlendirerek, tarımsal ürün arzımızı güvence altına alıyoruz.

86 ÜLKEYE İHRAÇ

TARLADA BULUNAN TOHUMLARIN %96'SI YERLİ

Türkiye, tarımın başladığı yer olan tohuma da çok önem vererek bu alanda ciddi mesafe aldı. Bugün gelinen noktada ülkemizin bu alanda artık ithalatçı değil ihracatçı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Türkiye'nin tarlada kullandığı tohumun yüzde 96'sının yerli olduğunu vurguladı. 86 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğimizi, son 17 yılda üretimde 8 kat, ihracatta da 10 kat artış yakaladığımızı anlatan Pakdemirli şu bilgileri verdi: 2002'de 145 bin ton olan tohum üretimimiz, bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin tona gelmiş. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 için de hedefimiz iddialı; 2 milyon tona ulaşmak. 2019'da toplam 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduk. Anason, kekik, şerbetçi otu ve şeker otu, fesleğen, ada çayı, nane, rezene, biberiye, kimyon, haşhaş, hardal, kapari, keten, kişniş, lavanta, tütün ve kenevir gibi ürünlerin tohumunda bir milyar dolarlık ihracatımız var. Bu alanda 2023 hedefimiz 2 milyar dolar" diye konuştu.