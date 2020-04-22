Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye’deki sanayi verilerinin toplanmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Varank “Bu, bizim gelecek planlamalarımızı hayata geçirmemiz için çok önemli bir adım. Veri olmadan hiçbir şeyi planlayamıyorsunuz. OSBÜK ile birlikte Türkiye’nin sanayide ürettiği her veriyi toplayarak bunları hem kalkınma planlarımızda hem çeşitli değerlendirmelerimizde kullanmak ve gelecek projeksiyonları yapmak için önemli bir çalışmaya imza atmış durumdayız. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Eğer veriyi paylaşmayan bir kurum, OSB varsa Bakanlığımızın hiçbir işleminden faydalanmayacak. Veriye dayanmadığınız zaman gerçek netice almanız, çıktıları değerlendirmeniz, teşviklerin nasıl bir karşılığa denk geldiğini görmeniz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yeşil OSB’lere yönelik çalışma yaptıklarını, sanayide verimli elektrik motorlarının kullanımını teşvik etmeye yönelik yürüttükleri projenin de önem verdikleri bir diğer çalışma olduğunu ifade eden Varank, şöyle devam etti: Türkiye’de sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90’ı maalesef verimsiz. Bunları verimli motorlarla değiştirebilirsek çok ciddi bir tasarruf etme imkânımız var. Türkiye’de sanayinin sağlıklı bir yapıya dönüşmesini istiyoruz.