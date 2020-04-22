Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) yaygınlaştırılması ve AR-GE çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yerli ve millî tohumların kullanımının artırılması, ıslahlarının yapılması ve TAB yetiştiriciliği alanında iş birliği yapılması hedefleniyor. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’deki tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması adına aşamalı olarak aksiyon aldıklarını belirterek “Bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz dönemlerde Girişim Sermayesi Fonu oluşturduk. Fon altında 12 alanda destekleme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Desteklemeyi düşündüğümüz 12 alandan biri de tıbbi aromatik bitkiler konusunda yapılacak çalışmalar” değerlendirmesinde bulundu.

155 ÇEŞİDE ODAKLANDIK

Kaan, bu iş birliğiyle Sağlık Bakanlığının da listesinde yer alan 115 çeşit tıbbi bitkiye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu bitkilerimizin tohum ıslahları, bu tohumların ekimleri ve bunları işleyecek ham madde tesislerini üzerine çalışıyoruz. Şu anda neredeyse tamamı ithal edilen, gıda takviyelerinde kullanılan ham maddeleri, ilaç yapımında kullanılan ham maddeleri, aromatik ham maddeleri ve gıda sanayiinin kullanacağı ham maddeleri üretmek istiyoruz. Böylelikle ülkemizde üretildikten sonra bitki olarak ucuz bir şekilde yurt dışına gönderilmesinin de önüne geçmiş olacağız. Ülkemiz adına bu ürünleri yüksek katma değerli ham maddelere dönüştürmüş olacağız. Böylece hem ham madde ithalatımız azalacak, hem de ihracatımız artacak. Bu çalışmalar neticesinde MÜSİAD olarak ilk adımda, BIOCELL İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli şirketimizi kurdurduk. Akademi-kamu-sanayi üçgeninde ilerlemeyi hedefliyoruz. İlgili komite ve kurullarımız üzerinden ilerleyen dönemler çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

Tıbbi aromatik bitkiler, aslında Türkiye’nin iddialı olduğu bir konu... Şu an 1 milyar doların üzerinde ihracatımız var. 2023 itibarıyla da 5 milyar dolarlık hedef mevcut. Ancak özellikle mamul hâlde ithal olarak gelen çok ürün var. İçeride mesela lavantada, dönüm başına gelir 7 bin liraya ulaştı. Su istemiyor, taşlık yerde ve çok kireçli toprakta yetişebiliyor. Yani tarımsal anlamda kullanılamayacak alanlarda da çıkıyor. Bu tarz yağlar, genelde pahalı olan kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bu anlamda tıbbi aromatik bitkilerde yüksek potansiyel var.

Biyogüvenlik merkezi tavsiyesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, koronavirüs gibi salgınlardan ibret alınarak “Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması” tavsiyesinde bulundu. Acar “Bu tedbirler ülkemizi ve milletimizi koruyacaktır. Böyle bir merkez, mevcut kriz sürecini fırsata çevirmek isteyen terör örgütlerine karşı da tedbir olacak şekilde kurumsallaşmalıdır” dedi.