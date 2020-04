Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 2002’ye kadar hastanelerin yüzde 90’ı, koğuş tipiydi. Hastalar da o koğuşlarda yatıyordu. Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri, şüphesiz hasta olduğu andır. Bu açıdan bakınca ayrı odaların ve bölmelerin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Eski sağlık bakanlarından Recep Akdağ şöyle anlatmıştı: O odaların adı eskiden ‘özel oda’ idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri, işte böyle bir felsefenin ürünü. Hastanın çok daha rahat edeceği, çalışanların fonksiyonel açıdan rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler... Şüphesiz Türkiye’de hayata geçirilen vizyon projelerden biri oldu şehir hastaneleri... Araçların otoparka valeler aracılığıyla çekildiği, acil hastaların helikopterle binanın tepesindeki piste indiği, bekleme için yeteri kadar kapalı alanın bulunduğu, hasta odalarında te-levizyon, banyo, tuvalet, refakatçiler için de yatağı olan hastaneler... Her türlü teknolojik ve tıbbi donanıma sahip, bütün branşları bünyesinde barındıran modern şehir hastaneleri, bugün beş yıldızlı otel konforunda hastalarını ağırlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini, sekiz şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, planlanan 12 hastaneden üçünün proje ihalesine çıkıldığını, tamamının 2023’ten önce biteceğini vurguladı.

BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Yaklaşık bir milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. İlk kısmının 2020 yılının nisan sonunda, ikinci kısmının ise 15 Mayıs’ta açılması hedeflenen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamu Özel İş Birliği” modeli ile yapılan, Türkiye’nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alıyor. Hastane ile; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ek olarak metro istasyonu planlamasıyla da, İstanbulluların en uygun sağlık hizmetlerine hızlı ve rahat ulaşabilmesi hedefleniyor. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu altı adet bloktan oluşurken, içinde şu birimleri barındıracak: Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi...