Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell CEO'su Murat Erkan: Bugün Türk basını açısından tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. Ülkemizin köklü basın kuruluşlarından Türkiye gazetesi 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Yarım asırdır siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel olarak müthiş değişimlerden geçen ülkemizde olup bitenleri doğru, adil ve tarafsız şekilde kamuoyuna anlatma görevini üstlenen Türkiye gazetesini ve gazeteyi bugünlerine getiren tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Burada gazetenin kurucusu olan bugünlere kadar gelmesi için ortaya koyduğu vizyon bugün hâlâ yaşayan rahmetli Enver Ören’i de anmak isterim. Halkın doğru ve gerçek haber alması için yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye bugün ülkemizin en önemli basın kuruluşları arasında yer alıyor. Bugün de bayrağı kendisinden devralan oğlu Ahmet Mücahid Ören de aynı çizgiyi başarıyla devam ettiriyor. Ayrıca dijital yayıncılık platformumuz Dergilik’in de en çok okunan gazetelerinden biri olan Türkiye gazetesini, daima yenilikçiliğin peşinde koşan öncü bir yayın olmasından dolayı kutlar, tüm çalışanlarına nice 50 seneler dileriz.