Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmi terör örgütleriyle anılan Türk Tabipler Birliği bu genelgeye de karşı çıktı.

TTB'den yapılan açıklamada "Çalışma şartlarının acilen düzeltilmesi ve sağlık çalışanlarının korunması yetkililerin görevidir. Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz Sağlıkçıları dönüşümlü çalıştıracak şekilde gerektiğinde izin kullanmalarını teşvik edeceğinize, zorla çalıştırmaya kalkıyorsunuz. Yasaklamalar ile bizi daha fazla tüketiyorsunuz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de Tabipler Birliği, izin kaldırılmasına ve istifarın yasaklanmasına karşı çıkarken Belçika'da dün Tabipler Birliği, koronavirüse yakalanmış, belirti göstermeyen hekimleri çalışmaya davet etmişti. Belçika Hekimler Birliği, bu zorlu dönemde fedakarlığın önemli olduğunu açıklamıştı.