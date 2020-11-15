Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!"