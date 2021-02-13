Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
PKK şüphelisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı
13.02.2021 - 10:34 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu,
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