Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.