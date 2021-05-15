Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 29 Nisan 2021 itibariyle koronavirüsle mücadelesinde artan vaka sayısını düşürmek için 17 günlük tam kapanmaya gitti.

Tam gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işletmeler süreli olarak açık kalırken diğer işletmeler 17 günlük kapanma süreci boyunca kepenk indirdi.

Bu süreçte esanfın mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile esnaflara yapılan aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi bir ay daha uzatılmıştı.

17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma sürecinden sonra hangi işletmelerin açık olacağı, çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu oldu..

'ENDİŞELİ BEKLEYİŞE BİR SON VERİLMELİ'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'de esnafın Pazartesi günü yeni yasaklar olmadan açılmayı beklediğini iletirken "Pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.