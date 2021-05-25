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Bakan Yanık: Ayvalık’ta yaşanan fırtına için 436 bin TL kaynak aktardık
25.05.2021 - 11:32 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:"21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık’ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin TL kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan yanık,ayvalık,fırtına,
791037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/791037.aspx
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