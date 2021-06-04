Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

PENÇE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 155 OLDU

Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.

Bugün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu.

Pençe operasyonlarıyla terörist sığınakları yerle bir edilmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.