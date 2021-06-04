Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

PENÇE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 155 OLDU

Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.

Bugün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu. 

Pençe operasyonlarıyla terörist sığınakları yerle bir edilmeye devam ediyor Pençe operasyonlarıyla terörist sığınakları yerle bir edilmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

 

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

 