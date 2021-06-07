Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) görev dağılımı belli oldu.

YENİDEN SEÇİLDİ

Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

HALİL KOÇ KİMDİR?

5 Eylül 1966 Konya, Ilgın doğumlu Halil Koç 08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı.

12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi.

Halen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Meclis'in gündemi HSK'ya üye seçimi Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yaklaşık üç hafta sonra yarın yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.

HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a yeni atamalar HSK Genel Kurulu; Yargıtay’a 106, Danıştay’a da 12 yeni üye seçti. Bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla yüksek yargıda daireler ve kurullar yeniden şekillenecek.