Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı raporlarda mRNA tabanlı aşıların, BioNTech ve Moderna'nın hastalığı önlemede başarı yüzdeleri ile koruyuculuk seviyeleri açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre mRNA teknolojili aşıların iki dozunu da yaptıran kişiler Covid-19'a karşı yüzde 91 oranında korunuyor.

3975 KİŞİ İNCELENDİ

Dört haftalık verilerin incelendiği raporda, 3.975 kişi 17 hafta boyunca düzenli olarak koronavirüs testi yaptı. Sonuçları analiz eden araştırmacılar bu kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda vücuttaki virüs oranını ve kişinin pozitif olarak kaldığı gün sayısını izlendi.

BULAŞ RİSKİ YÜZDE 91 AZALDI

Uzmanlar semptom gösteren ve semptom göstermeyen vakaları inceleyerek iki doz aşı olanlarda bulaş riskinin yüzde 91 oranında azaldığını açıkladı. Tek doz aşı olanlarda ise bulaş riskinin yüzde 81’e düştüğü görüldü.

İki doz ya da tek doz aşı olanların ortalama olarak 6 gün daha az hasta olduğu belirtilirken, bu kişilerin hastalığı ortalama olarak 2 gün daha az yatakta geçirdiği kaydedildi. Bu kişilerin ayrıca semptom gösterme riskinin de yüzde 60 daha az olduğu öğrenildi.

MRNA AŞILARI: BİONTECH VE MODERNA

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan Pfizer desteğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşı, başta ABD ve Avrupa olmak üzere Türkiye'de de aşılama kampamında uygulanıyor.

Her iki aşı da formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) içeriyor. BioNTech/Pfizer'in geliştirdiği aşı, formülündeki RNA bileşimi sayesinde Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı immünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi oluşturan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.

BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

Moderna'nın "mRNA-1273" adını verdiği aşı adayı ise virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. Aşının formülündeki mesajcı RNA ile Kovid-19'un çivi proteinini yapay olarak üreterek vücudun hücre düzeyindeki savunmasını harekete geçirmeyi hedefliyor.

HER YIL AŞI OLMAK GEREKMEYECEK

Araştırmacılar, bu türden aşıların vücuttaki antikor seviyesinin zaman içinde doğal olarak azalması halinde dahi hastalığa karşı koruma sağlayabileceğini, bu yüzden her yıl yeniden aşı olmanın gerekmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

mRNA aşıları uzun süreli koruma sağlıyor Amerikalı bilim adamları mRNA aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra bile bağışıklık sağlayabileceğini açıkladı.

Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlıyor Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerinin de devrede olduğu belirterek, bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu.

BioNTech ve AstraZeneca Hindistan varyantında etkili İngiltere’de araştırmalar, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.